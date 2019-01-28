المباحث تشن الحرب على التشكيلات العصابية بالخرطوم

نفذت مباحث أمبدة عملية كبرى لملاحقة العصابات الإجرامية المتخصصة في السرقات المنزلية.

وكشف مدير إدارة العمليات، العميد أمين سعيد، أن العملية انتهت بالقبض على نحو (28) عنصرًا إجراميًّا واستردت كميات كبيرة من المسروقات المنزلية والعملات الأجنبية والدراجات البخارية، وقال مدير دائرة العمليات لـ(إعلام شرطة ولاية الخرطوم ) إن العملية نفذت في إطار حصر نشاط معتادي السرقات وأن العملية الأولى نفذت بمحلية أمبدة تحت إشراف المقدم عوض السيد محمد وتمكنت من القبض على (8) متهمين من معتادي السرقات تمكنوا من تنفيذ عدد من السرقات وضبط معهم على (6 شاشات بلازما بمقاسات مختلفة و9 موبايل بماركات مختلفة و مسدسين و جهاز كمبيوتر بملحقاته وجهاز أمبليفاير) وتحريز أدوات السرقة والكسر (ساطور و2 سكين وليبر ومقص حديد) وفي حوالي الساعة الرابعة صباحاً تمكن فريق مباحث أمبدة من ضبط أكثر من (100) زجاجة كريستال من الخمور البلدية والقبض على متهمين اثنين وضبطت الشرطة ركشة تستخدم في عملية التوزيع والقبض على (11) متهمًا من مستلمي المال المسروق.

كما تم القبض على (6) متهمين متخصصين في سرقة المواتر بمنطقة دار السلام وضبط (4) مواتر تمت سرقتها من مناطق مختلفة يتم التحري حولها .

وأضاف العميد أمين بحسب صحيفة الصيحة أنه وبموجب نشرة جنائية صادرة من قسم الأزهري شرق عن بلاغ بسرقة مبالغ نقدية أجنبية ومصوغات ذهبية تم تشكيل تيم من فرعية أمبدة لجمع المعلومات والمراقبة حيث أرشدت المعلومات على المشتبه به (ح ، م، أ) من معتادي السرقات المنزلية وبالتحري الميداني معه أقر بارتكابه بالسرقة مرشداً إلى مكان ارتكابها وضبطت بحوزته (4) آلاف دولار حيث تم شراء (2) موتر و(1) ركشة من المال المسروق تم إحضارهم كمعروضات في البلاغ وتسليم المعروضات إلى قسم شرطة الأزهري شرق لتسديد البلاغ وناشد العميد أمين المواطنين بالحضور إلى الفرعية للتعرف على المسروقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)