العمال ينجحون في إنقاذ الميناء الجنوبي ببورتسودان

كللت شروط عمالية في إنقاذ الميناء الجنوبي ببورتسودان من توقف العمل والشلل التام بالميناء. وعادت الأوضاع إلى طبيعتها بالميناء وبدأ العمال في مزاولة نشاطهم أمس بعد توقفهم عن العمل طوال اليومين الماضيين.
واستجابت هيئة الموانئ البحرية لإنفاذ مطلب عمالي بفسخ عقد الشركة الفلبينية وهو ما تعهدت به الهيئة بمراجعته وفق قيادات تيار الإصلاح التي شددت على ضرورة كتابة تعهد لإنهاء عقد الشركة. وكانت مجموعة تيار الإصلاح أصدرت بياناً باهت خلاله بموقف مدير الميناء الجنوبي إزاء القضية.
وشدد البيان بحسب صحيفة الإنتباهة على ضرورة المضي في الوصول إلى الهدف، مناشداً الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة قرار خصخصة الميناء الجنوبي للشركة الفلبينة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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