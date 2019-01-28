أعلن المصري أحمد حسام ميدو مدرب نادي الوحدة السعودي تشكيلته لمباراة الحزم والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت تشكيلة نادي الوحدة الرسمية كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: فواز الصقور - ريناتو شافيز - عبدالله الزاوري - ساري عمرو خط الوسط: فيصل درويش - وليد باخشوين - إنسيلمو موريس خط الهجوم: ماركوس جلييرمي - أحمد عبده - روملو أوتيرو ويلتقي فريق الوحدة مع الحزم على ملعب الملك عبد العزيز وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ5:50 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:50 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يلعن تشكيل الوحدة لمواجهة الحزم في كأس الأمير بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.