اخبار سارة لـ"ريال مدريد" قبل مواجهة جيرونا

يستعد فريق ريال للعودة مجدداً لبطولة كأس الملك ومواجهة جيرونا يوم الخميس المقبل في إياب دور ربع نهائي المسابقة.

ويقترب الثنائي كيلور نافاس وفابيخو من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد الإسباني وذلك خلال الساعات المقبلة.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" أن فريق ريال مدريد عاد للعمل مساء اليوم الإثنين بعد الفوز أمس على حساب إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن سولاري مدرب الريال قد تلقى خبر سار بتعافي نافاس وفابيخو من الإصابة حيث مارس كلاهما عملية التدريبات الاستشفائية على أرض الملعب.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز على جيرونا في مباراة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين ليصع قدماً في دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.