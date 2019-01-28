شرق دارفور تتسلم راية عيد الشهيد للعام 2020م

من جهته اكد والي شرق دارفور انس عمر ان ولايته سعيده باستضافة وتنظيم عيد الشهيد القومي العام القادم وأوضح ان هذه الرايه التي تسلمها قد سقيت بدماء طاهره قدمت نفسها رخيصة في سبيل حماية الوطن والزود عنه واشار الي أن هذا العيد بشرق دارفور يعد تكريما للولاية وهي كذلك قدمت الشهداء الاخيار الابرار واكد انه لن يدخر جهد من شأنه انجاح احتفالات اعياد الشهيد بولايته.
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