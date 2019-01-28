شرق دارفور تتسلم راية عيد الشهيد للعام 2020م

تسلم والي شرق دارفور انس عمر راية استضافة عيد الشهيد القومي للعام 2020م من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم الاثنين بمدينة كادوقلي خلال الاحتفال باعياد الشهيد بولاية جنوب كردفان حيث تنظم اعياد الشهيد سنوياً في واحده من ولايات البلاد والذي تقدم من خلاله منظمة الشهيد مشروعات لاسر الشهداء ومصابي العمليات كما ترعي المنظمه ابناء الشهداء في المؤسسات التعليميه فضلا عن تمليكها منازل لاسر الشهداء وتكون بذلك شرق دارفور قد قدمت نافذه جديد

ه لرعاية وتكريم اسر وابناء الشهداء.

من جهته اكد والي شرق دارفور انس عمر ان ولايته سعيده باستضافة وتنظيم عيد الشهيد القومي العام القادم وأوضح ان هذه الرايه التي تسلمها قد سقيت بدماء طاهره قدمت نفسها رخيصة في سبيل حماية الوطن والزود عنه واشار الي أن هذا العيد بشرق دارفور يعد تكريما للولاية وهي كذلك قدمت الشهداء الاخيار الابرار واكد انه لن يدخر جهد من شأنه انجاح احتفالات اعياد الشهيد بولايته.