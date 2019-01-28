فيرجسون: ميسي أفضل من مارادونا

عقد السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد مقارنه بين أسطورتي الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا وليونيل ميسي وأكد أن ميسي الأفضل. وقال فيرجسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية : "ميسي الأفضل والسبب في ذلك أن مسيرة مواطنه مارادونا دامت لسنوات قليلة للغاية". واختتم فيرجسون تصريحاته قائلاً : "تنبع عظمة ميسي من كونه استمر لسنوات طويلة متربعا على عرش الأفضل وهو لا يزال في قمة عطائه منذ سنوات بينما انحصرت إنجازات مارادونا على فترة زمنية قصيرة". يذكر أن مارادونا قاد منتخب الأرجنتين لإحراز كأس العالم سنة 1986 بينما فشل ميسي في تحقيق أي إنجاز مع منتخب التانجو حتى الآن.

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