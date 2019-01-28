حزب الأمة الفيدرالي يلعن انسحابه من الحكومة بسبب ضرب المحتجين

أعلن حزب الأمة الفيدرالي، ظهر أمس الأحد، انسحابه رسمياً من الحكومة السودانية على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية.

وقال رئيس الحزب أحمد بابكر نهار في مؤتمر صحفي إن الانسحاب يأتي بسبب خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي .

ويشارك حزب الأمة الفيدرالي بثمانية أعضاء على مستوى البرلمان الإتحادي وخمسة عشر عضواً بالمجالس التشريعية في الولايات بالإضافة الى حقيبة وزارة السياحة الاتحادية وهو يمثل الكتلة الرابعة من حيث ثقل المشاركة في الحكومة بموجب مقررات الحوار الوطني .

وتعد خطوة الأمة الفيدرالي هي الثالثة من نوعها في غضون أقل من شهر بعد أن أعلن حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وحركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين انسحابهما من الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر وإنضمامهما رسمياً للحراك الشعبي في مواجهة حكومة الرئيس البشير.