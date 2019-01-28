مصرع تاجر سوادني علي يد مسلحين في ولاية مريدي

لقي تاجر سوداني الجنسية يبلغ من العمر 45عاماً مصرعه على أيدي مجموعة مسلحة في ولاية مريدي بجنوب، وذلك صباح يوم الإثنين.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة مريدي، كليمنت دبل سفن، في تصريحات صحفية، أن مجموعة مسلحة أطلقت رصاص علي تاجر يدعى صديق عبد الوهاب يعمل في نقل قصب السكر من مريدي إلي واو .

وأضاف "تعرض تاجر سوداني لهجوم مسلح في قرية لالاما أدي إلي وفاته في الحال ،مثل تلك الأفعال لا يجب أن تتكرر والشرطة تجري تحقيق لمعرفة منفذي الهجوم".

وناشد مسؤول الشرطة أسرة الضحية والجالية السودانية في مريدي بالتحلي بالصبر وانتظار نتائج تحقيقات الشرطة.

في ذات السياق أدان محافظ مقاطعة مريدي دانيال اودادا ،مقتل التاجر ، وطالب المواطنين التعاون مع الشرطة وإلإبلاغ عن أي حالة من عدم الأمان للشرطة من أجل سلامتهم