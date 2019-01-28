أعلنت السلطات الحكومية في ولاية لاتجور بجنوب السودان، عن عودة شبكة الاتصالات للهاتف السيار زين، إلى العمل بعد إنقطاع دام خمسة أعوام.
وتوقف شبكة زين للهاتف السيار عن العمل في مدينة الناصر عقب اندلاع القتال في ديسمبر عام 2013 بولاية اعالى النيل قبل التقسيم الإداري الجديد.
وقال وزير الإعلام الولائي، قاتكوث بيم نيوك، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن شبكة اتصالات الهاتف النقال زين عاد الى العمل نهار يوم الإثنين حوالي الساعة الثانية ظهراً، بعد توقف لخمسة أعوام في المنطقة، مشيراً إلى أن الشبكة توقف عن العمل بعد نهب جميع معدات الشركة عقب اندلاع القتال في مدينة الناصر في العام 2013.
وتابع "أنا اتحدث معك حالياً من الناصر، الشبكة عادت إلى العمل، في جميع مقاطعات الولاية كما كانت، قبل أن تتوقف عن العمل وهذا خبر يزرع الفرح وسط المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقاطعها لـ5 سنوات.. شبكة "زين" تعود لجنوب السودان مرة أخري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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