إيران تسعي لخطف بطاقة التاهل علي حساب اليابان

منذ فوزه بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي عام 1976، لم يستطع المنتخب الإيراني بلوغ المباراة النهائية لكأس آسيا رغم وصوله إلى المربع الذهبي في خمس من آخر عشر نسخ للبطولة.

والآن، قد تكون الفرصة سانحة أمام المنتخب الإيراني لبلوغ النهائي والمنافسة بقوة على اللقب في النسخة الحالية التي تستضيفها الإمارات، حيث يلتقي الفريق نظيره الياباني غدا الاثنين، على استاد "هزاع بن زايد" في العين وذلك في أولى مباراتي المربع الذهبي للبطولة.