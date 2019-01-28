إدواردو لن أرحل عن الهلال

أكد النجم البرازيلي كارلوس إدواردو قائد فريق الهلال السعودي، أن بقاءه في النادي الأزرق، مربوط برغبة إدارة النادي، وأنه لا يرغب في الرحيل إلا في حال رغب الهلاليون في رحيله.

وصار إدواردو الهداف التاريخي لأجانب الهلال بـ61 هدفاً، بعد إحرازه لهدفين في مواجهة فريقه أمام الفيحاء اليوم، حيث أحرز في الدوري 38 هدفاً وفي كأس الملك سجل 4 أهداف وفي كأس ولي العهد 3 أهداف ووكأس آسيا 11 هدفاً والبطولة العربية هدفين وكأس السوبر هدفين.

وقال إدواردو في حديثه عقب نهاية المباراة: "كنا نعلم بصعوبة المباراة، لكن سهلناها على أنفسنا، وبعد خروج سوريانو فقد رجعت للمكان المُفضل بالنسبة لي ونحن ندخل كل مباراة من أجل الفوز فقط".

وواصل: "أنا مستمر مع الهلال إلى أن يعلن عدم رغبته فيني، الجميع هنا يحبوني وأنا أبادلهم ذات الشعور ولا توجد لدي أي رغبة في الرحيل عن الهلال إلا في حال هم من فضل الاستغناء عن خدماتي".