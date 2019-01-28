مقتل 7 وإصابة العشرات في اشتباكات بين حركات دارفور بليبيا

لقى ما لا يقل عن "7" من متمردي حركات دارفور بليبيا مصرعهم، وجرح العشرات خلال مواجهات عنيفة بالقرب من مدينة الكفرة جنوب ليبيا، بين مجموعة تتبع لحركة جبريل ابراهيم ومجموعة يوسف كرجكولا التابع لحركة المتمرد عبد الواحد .

وقال عبد الله إسحق القيادى المنشق عن حركة العدل والمساواة، إن الصدامات وقعت بين الطرفين بسبب خلافات حول توزيع دعومات لوجستية قدمت للحركات بليبيا، أدت لمشادات كلامية بين بعض القيادات وتطورت الى مواجهات مسلحة سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين، مشيرا إلى أن الأحداث وقعت بالقرب من مدينة الكفرة .