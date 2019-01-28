تحرير مواقع استراتيجية في صعدة

حررت القوات الحكومية، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية كتاف صعدة، خلال هجوم مباغت على الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً خلف خسائر فادحة بالعدد والعتاد. وقال مصدر عسكري، إن "القوات الحكومية مسنودة بمروحيات التحالف العربي شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مواقع ومتارس الميليشيا الحوثية في مديرية كتاف، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وأكد المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير سلسلة جبال "سحامة" ومرتفعات "العاديات" وجبال "الوقار" والهيج والسودة". وأضاف أن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير أربع عربات عسكرية للمليشيات، وقتل جميع من كانوا بداخلها وأسر أحدهم".

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