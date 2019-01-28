شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صدّ راعي أغنام هجوماً مسلحاً شنته قوة أجنبية، اعتدت عليه بالضرب، قبل أن يسدد طعنة لقائدها بالسكين ويرديه قتيلاً، وهروب زملائه، بإحدى المناطق الرعوية بمحلية القريشة التابعة لولاية القضارف.

وكان الراعي قد أخطر الشرطة بتعرضته للأذى الجسيم من قبل القوة، وقتله لأحد الجناة، وحسب مصادر (السوداني) فإن شرطة القريشة، قد أوفدت فريقاً إلى مكان الحادثة، أجرى تدابيره الجنائية وكشفت التحريات الأولية أن القتيل عسكري يتبع لجيش إحدى الدولة المجاورة، وعثرت الشرطة على بندقية كلاشنكوف خاصة به وبطاقته العسكرية، وأشارت المصادر إلى أنها نقلت الجثة إلى المشرحة ودونت بلاغات بالحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر هروب قوة مسلحة اجنبية بعد مقتل قائدها على يد راعي بالقضارف…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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