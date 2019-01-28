سرقة دولارات وذهب من منزل تاجر كبير بعد حسين…..

شهاب محمد - الخرطوم - الذهب الخليج 365: تحقق شرطة محلية جبل أولياء في سرقة ذهب ودولارت وعملات محلية من منزل تاجر بمنطقة عِد حسين في محلية جبل أولياء جنوب الخرطوم.

وقالت مصادر لـ(السوداني) إن التاجر أخطر شرطة حي النصر بأنه تعرض لعملية سرقة فقد خلالها (2.300) دولار، و(80) جراماً من الذهب و(1.800) جنيه سوداني، وأضافت المصادر أن الشرطة تحققت حول الملابسات وأشارت أصابع الاتهام وفق تحرياتها مع الشاك إلى شابين أحدهما طالب، ودونت بلاغاً بالسرقة.

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