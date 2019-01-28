تفاصيل جديدة في قضية مقتل مهندسين بحقل بليلة النفطي

شهاب محمد - الخرطوم - النفط الخليج 365: أعلن قاضي محكمة الإرهاب (2) بمجمع جنايات الخرطوم شمال د.”إسماعيل إدريس” المبلغ في قضية مقتل مهندسين رمياً بالرصاص في حقل بليلة النفطي، للمرة الثانية عبر وحدته العسكرية.

وكان المجني عليهما يستقلان عربة بوكس دبل كاب فقطع المتهمان طريقهما وأطلقا عليهما الرصاص داخل حقل “بليلة” النفطي في بولاية غرب كردفان.

وحسب الاتهام، فإن الضحيتين وهما مهندسان بمناطق البترول كانا في طريقهما إلى مقر سكنهما بيد أنهما تعرضا إلى إطلاق نار أسفر عن سقوطهما قتيلين في الحال، من قبل شخصين ومن ثم نهبهما، في وقت تلقت فيه الشرطة إخطاراً بالحادثة، وكثفت بحثها عن الجناة وألقت القبض على اثنين من المتهمين، فيما تمكن الثالث من الهرب، وفي مراحل التقاضي وجهت لهما النيابة تهماً تحت المواد (168 175130) من القانون الجنائي وبعد اكتمال التحريات أوصت بإحالتهم للمحاكمة بتهمة الحرابة والقتل العمد والنهب، مقرونة بالمواد (56) من قانون مكافحة الإرهاب والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.

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