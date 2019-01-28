التباهي..!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: لمواليد العام 1991، وقد صار بعضهم آباء وأمهات، نحكي – على لسان الدكتور عبدالرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق – ما يلي بالنص: (كنا نجتمع سراً في منزل آمن، وكان الرئيس ونائبه والدكتور الترابي يحضرون الاجتماع، ولكن مشياً على الأقدام، وبعد أن يتركوا سيارتهم بعيداً عن مكان الاجتماع، ويتسللون إلى المنزل بهدوء، وأخفينا أمر اجتماعاتنا حتى على أجهزة الشرطة، ولكن عندما قلت – فيما بعد – لمدير الشرطة “نحن ح نغيِّر العملة بعد أيام”، قال لي: آي عندي معلومات عن وصول حاويات قروش إلى بورتسودان)..!!

:: ثم يواصل حمدي في سرد قصة طباعة الدينار: (وجلبنا الحاويات بقطر خاص من بورتسودان، عكس نظام السكة حديد وجدول قطاراتها، وخزنا محتويات الحاويات – العملات – في إحدى مدارس المجلس الإفريقي، بعد أن كسرنا الجدار ليلاً والناس نيام، وبنيناه في نفس الليلة، ولم يشعر الجيران بعلميتي الكسر والبناء، وبعد ذلك وزعنا محتويات الحاويات – العملات – بسرية تامة في الولايات بواسطة سلاح الطيران، وهكذا فاجأنا الجميع بطباعة الدينار).. هكذت وقائع قصة طباعة الدينار السوداني، حسب سرد الدكتور حمدي لهذه الصحيفة قبل سنوات..!!

:: أغرب ما في القصة (السرية).. يتسللون ليلاً إلى البيوت المعزولة، مشياً على الأقدام حتى لا تلفت عرباتهم انتباهة الجيران، ثم تخزين العملات في المدارس، وتوزيعها بسلاح الطيران.. لماذا كل هذه السرية؟.. فالذي نعرفه بأن المافيا حين تمارس عمليات تزوير العملات وتوزيعها، تحيط ذاتها وعملياتها بكل تلك السرية.. ولكن ما بال حكومة دولة – ذات سيادة ومؤسسات وشعب وحدود وجيش وعلم وسلام جمهوري – تتخذ كل تلك التدابير السرية، وكأن المهمة تخصيب يورانيوم وصناعة رؤوس نووية، وليست طباعة عملة وطنية؟.. لم أجد الإجابة إلى يومنا هذا..!!

:: والمهم.. منذ أسابيع، وكأنهم يفعلون إنجازاً عجزت عنه البشرية، أو إعجازاً ليس له مثيل في تاريخ الكون، يتباهون بوصول حاويات العملات – المطبوعة بالخارج – إلى موانئ البلاد، وبأنهم يطبعون المزيد في مطابع الشركة السودانية بالخرطوم.. وبالأمس، أعلنت وزارة المالية عن اكتمال طباعة العملة فئة (100 جنيه)، وقيمتها تعادل أقل من (دولارين)، وسوف يتم طرحها مع مرتبات هذا الشهر.. ثم تباهى محافظ بنك السودان بالشروع – فوراً – في طباعة فئات (200 جنيه) و(500 جنيه)، ليتم طرحها مع مرتبات فبراير ومارس..!!

:: ومع المباهاة، يحرصون على دعوة الإعلام ليرافقهم إلى المطابع.. وكأن الحدث إنجاز وإعجاز، يبتسمون وهم يتجولون في المطابع التي تطبع (رب رب رب رب)، أو كما وصفها الفاتح عز الدين مباهياً أيضاً.. لم يتحدثوا عن مخاطر التضخم الناتج عن الطباعة بنهج (رب رب رب)، ولكنهم تباهوا بأن العملات مطبوعة بالمواصفات العالمية… وهم بجوار المطابع، ربما لا يعلمون ما يفعلونه في جسد الاقتصاد المهترئ.. إذ ما يفعلونه اليوم يستدعي أيضاً (الاجتماع سراً، التسلل ليلاً، مشياً على الأقدام)، وغيرها من تدابير طباعة عملة (الدينار)؛ إذ ليس من المنطق أن يتباهى المسؤول بنفخ المزيد من التضخم في جسد الاقتصاد الوطني..!!