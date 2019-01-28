إلى عاصم، بعد البراءة.. بقلم لينا يعقوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هناك قصص وحكايات مأساوية، إن تبنتها شركات إنتاج عالمية بغرض تحويلها إلى أفلام، لهزت الإنسانية وغيرت القوانين وأحدثت الكثير.

إحدى القضايا المحزنة والمؤسفة والتي تدعو للوقوف عندها كثيراً، قضية الطالب عاصم عمر، الذي قضى نحو ثلاث سنوات خلف الزنازين لتحكم عليه المحكمة بالإعدام، فيتحول بعد ذلك حبل المشنقة إلى براءة تامة.

من يا ترى يعوّض عاصم ما لحق به من آثار نفسية وجسدية وأسرية؟ من يشفي غليله مما تعرض له من قهر وظلم؟

ما أجمل العدالة حينما تتحقق وما أقسى الظلم حينما يقع!

زرته قبل يومين في منزله وسط احتفاء أسرته وأصدقائه، تحدثت إليه فوجدته ثابتاً بشوشاً مبتسماً متابعاً لما يحدث في الشارع.

رغم أنه كان مظلوماً لأكثر من عامين، لكنه لم يخرج حاملاً المساوئ فقط، إنما عاد إلى الحياة قوياً صبوراً مليئاً بالأمل والتحدي.

كل المشاهد، منذ إلقاء القبض عليه مروراً بمحاكمته حتى براءته، تستحق التأمل والتدبر والمراجعة.

الأسباب التي تلاها القاضي عاطف محمّد عبد الله في حيثيات حكم البراءة، ربما تسبب الصدمة وتُعجل بالبكاء قبل أن تثير الفرح.

قال القاضي في جلسته المشهودة تلك، إنّه اطّلع على ملف قضية عاصم عشرات المرات ولم يجد ما يُشير إلى تَورُّطه في جريمة قتل الشرطي، بل خَرَجَ بأسئلةٍ حائرةٍ لم تجد إجابة، بعد أن تبين له أن جميع شهود الاتهام تضاربت أقوالهم وبعضها كانت كاذبة، وأنّ الكذب أقوى الأسباب لرد الشهادة.

في كثير من الأحيان، يتبادر إلى الذهن أن حكم الإعدام قد يُعدل إلى سجن مؤبد، وأن الأخير قد يُخفف إلى بضعة سنوات، لكن شتان ما بين الإعدام والبراءة! من الصعب تخيل ذلك الشعور، أن تكون محاطاً بمشنقة الإعدام وأنت بريء، أن تنام وتصحو ولا تدري هل تُعدم أو يستمر سجنك أو يأتي الفرج بعد أشهر وسنوات.

يقول القاضي عاطف محمد عبد الله، إنه لو وجد ذرة من دليل لأدان عاصم بالحكم المستحق، ويؤكد أن واجبه المهني يُحتم عليه قول الحق والعمل به. لقد أعاد هذا القاضي البسمة لآلاف وملايين المواطنين، لا لأنه برأ عاصم، إما لأنه أشعر أن العدالة ستتحقق وإن طال السفر!