بشة.. اني اعتذرب.. بقلم ايمن كبوش

شهاب محمد - الخرطوم - بيلاتشي يستدعي بشه الصغير لتدريبات الفريق الاول

الخليج 365:

هل قام الاستاذ صلاح عبد الرحيم.. عضو مجلس ادارة نادي الهلال.. بزيارة كابتن الفريق محمد احمد بشة بمبادرة شخصية منه ؟ ام تمت الزيارة الكريمة المجيدة بدعوة شخصية من ’’بشة’’ ؟

هل استأذن عضو المجلس من رئيسه ’’اشرف الكاردينال’’ لانجاز المبادرة وقبل ان يأتي الى الملعب ليخاطب اللاعبين.. ويقول لهم: ’’اتيتكم ببشرى.. بشة رجع’’.. !!

كل هذه الاسئلة نملك اجاباتها.. ولكن دعونا نقول بان امر الكابتن ’’بشة’’ لم يكن في حاجة لكل هذه ’’الضجة’’ ان كان للهلال ’’مدير كرة’’ حقيقي ’’ومالي قاشو ويمينو’’ لا ’’موظف علاقات عامة’’ كل همه في الدنيا السفر والترحال من مطار الى مطار ومن ’’بوفيه’’ الى ’’بوفيه’’..

لو لم يكن ’’الجنرال’’ المزعوم حسن محمد صالح.. كذلك.. لقام بحل الازمة منذ تفجرها.. ولكن الرجل لا يملك شيئا يقدمه لانه بلا ’’كاريزما’’ وبلا شخصية قيادية لها القدرة على التعاطي مع واقع الحال الذي يعيشه اللاعبون.

ربما صدّق السيد ’’صلاح عبد الرحيم’’ بأنه عضواً في مجلس له كينونة وهيبة واخذ ورد ورأي ورأي آخ..ر وربما نسي الرجل ما حدث لزميله الدكتور ’’سيف الدين مكي الطاهر’’ الذي قام الكاردينال بطرده من المقصورة الرئيسية لاستاد الهلال.. لا لشيء سوى انه على علم بأنه ’’هويّن’’ ولا يملك أي رد فعل لواقعة الطرد.

’’بشة’’ ليس غبياً لدرجة الاستجابة للمطالب التي لم يجرؤ ’’صلاح عبد الرحيم’’ على طرحها على الكابتن في صحن منزله.. لم يقل له نريد منك اعتذارا حتى تعود لممارسة نشاطك مع الفريق.. لا ادرى كيف له ان يكتب اعتذارا وهو لم يخطئ في حق احد.. عطفاُ على انه لم يقدم ’’كرت دعوة’’ لـ’’صلاح عبد الرحيم’’ لكي يزوره في منزله ويطالبه بالعودة.. كذلك انا لا افترض ’’الغباء’’ في ’’بشة’’ لانه عايش وتعايش مع كل القصص الادارية التي كانت ومازالت تحدث في الهلال.. آخرها قصة اعادة الامين العام السابق ’’عماد الطيب محمد صالح’’ الذي اُعلن بأنه قد عاد بمبادرة من ’’دائرة الرياضة بالاتحاد الوطني للشباب السوداني’’ وكان رئيس نادي الهلال مباركا لكل الخطوات التي تم الاعلان عنها ووافق عماد على العودة.. الا ان ذلك لم يحدث لان ’’الكاردينال’’ كان يُلاعب ’’دائرة الرياضة’’ ويتلاعب بـ’’عماد الطيب’’ لذلك انتج مسرحية اسمها: ’’مجلس الادارة اجتمع وقرر عدم عودة عماد’’..

اتخيل وقتها ان الكاردينال اطلق ضحكة مجلجلة عندما استمع للاعلام الرياضي الذي كان يقول بأن لنادي الهلال مجلس ادارة وصلت قوته الى درجة الاجتماع واصدار القرار الذي لا يتماشى مع ما يريده الكاردينال.. هذا لن يحدث بالمرة.. ولا يجرؤ ’’عصام كرار’’ على ان يحلم به في المنام.

’’بشة’’ لن يكتب خطاب اعتذار.. وعلى ’’صلاح عبد الرحيم’’ ان يبادر بما يستطيع.. لا ان يطلق العنان للسانه وهو لا يعرف كيف يدار الهلال.. ولا يعرف كيف يفكر ولا كيف يقرر من يدير الهلال.. لذلك عليه بالصمت.