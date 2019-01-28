الكاردينال يرفض عودة قائد الهلال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كل من يريد مصلحة الهلال فرح لعودة القائد بشه الا اعلام الرجل.

@ العودة التي افرحت كل الاهلة اغضبتهم واخرجت اسوأ مافي مدادهم.

@ لم يستطيعوا كتم مافي دواخلهم وكشفهم مدادهم الاسود.

@ حينما تريد ان تعرف موقف كردنه فاقرأ لمن حوله.

@ موقف كردنه الرافض لعودة بشه واااااضح من خلال اعلامه.

@ رفض كردنه لوجود بشه لا يشكل مفاجأة لاحد.

@ كردنه لم يدع يوماً انه يحب بشه بل ولم يخف كراهيته لهذا اللاعب الخلوق.

@ في آخر لقاء تلفزيوني هزأ كردنه ببشه وقال (دا لاعب بتاع حركات) واستخف بمستواه وقال (لو اعتزل بشه فهناك الف بشه) !!

@ عموماً ومن خلال ردة فعل الكرادنه نستطيع القول ان عودة بشه يمكن تتعطل.

@ الكرادنه شرعوا في وضع المتاريس.

@ فرية اعتذار بشه اول المتاريس لاستفزاز اللاعب واجباره على الرحيل مجدداً.

@ نشر الخبر المدسوس في الصحيفه البائرة معلوم لكن نشر صحيفة (قوون) للخبر شكل صدمة للاهلة.

@ اجزم ان الخبر تم دسه دون علم رئيس التحرير.

@ قسم خالد اكبر من ان يتآمر على قائد الهلال.

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