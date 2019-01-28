كلهم يكذبون.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جاء في كتاب الدكتور مصطفى محمود “رحلتي من الشك إلى الإيمان”: في عالم السياسة وفي أروقة الأمم المتحدة وعلى أفواه الدبلوماسيين نجد أن الكذب هو القاعدة، بل إن فن الدبلوماسية الرفيع هو كيف تستطيع أن تجعل الكذب يبدو كالصدق.. وكيف تقول ما لا تعني.. وكيف تخفي ما تريد، وكيف تحب ما تكره، وكيف تكره ما تحب.. وذكر المؤلف الطرفة الشهيرة التي رويت عن تشرشل حينما رأى قبراً مكتوباً عليه..” هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم”، فقال ضاحكاً: هذه أول مرة أرى فيها رجلين يدفنان في تابوت واحد.

فلم يكن من الممكن إطلاقاً في نظر تشرشل أن يكون الرجل الصادق والسياسي العظيم رجلاً واحداً.. إذ أن أول مؤهلات العظمة السياسية في نظر تشرشل هو الكذب.. وفي واحدة من مقالاتي السابقة أشرتُ إلى أنه: “من أقدار الشعوب أن يسوسها منافقون مردوا على النفاق، وكذّابون يتحرون الكذب دون أن يطرف لهم جفن، وطغاة جبابرة جبلوا على الظلم والاستبداد، ولا شك أننا إذا أردنا عالَماً مثالياً فلا شك إننا نقصد عالماً بلا سياسة، لأن السياسة عالم مزدحم بالشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، والأنانية وحب الذات والتشفي والانتقام بدلاً عن التسامح، تلك القيمة السمحة التي لا تعرفها عوالم السياسة..

ومن بؤس حال الشعوب وشقائهم أن القيادة والسلطة والحكم لا يتطلع إليها رجال الدين المُخلَصين وأهل الورع المتقين، ولا العلماء ولا الصادقين ولا العدول، ولا ذوي الاستقامة ممن يخافون الله في عباده، ولكنها ساحة عراك حصري على الساسة وبعض (الأبالسة)، وهي معركة تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة وكل أساليب الخداع وتصفية الحسابات والضرب تحت الحزام والمؤامرات وإحاكة الدسائس، وفي ساحة المعركة (الجبانة) تلك تحمى المصالح بشتى الوسائل حتى المحرمة، لأن الحكمة (الحصرية) في ميادين السبق هي (الغاية تبرر الوسيلة وحسب).. وفي ساحتها أيضاً تُستخدم فنون القتل الجماعي للشعوب، والتجويع والترهيب والحرمان من كل شيء.. فيها (الثعلب) المحتال يلبس ثياب الواعظين، ويدعو زوراً وبهتاناً إلى الحق المبين، ويسعى ليأخذ كل شيء بـ(الباطل)، ويتحدث عن إعلاء قيم (الحرية) وإشاعتها بين الناس، ويفعل ما يجعلهم (مستعبدين) لا يملكون من أمرهم (قطميراً).. فيها أخو الصدق منزوٍ على رف (التهميش) وبعيداً من دائرة الفعل ومراكز صناعة القرار. والمنافق الكذوب هو صاحب الكسب الأكبر من عرضها الزائل، يُقرّب فيها الفاشلون ويُبعد أهل الصلاح والنجاح.. للأسف هو ذا الطريق القصير للإمساك بـ(خطام) الشعوب، والضحك على الذقون.. فكم من جماعة أو مجموعة ولجت ذلك العالم الغامض بأعلى مراتب القيم والمبادئ فأكلتها ذئاب ذلك العالم الساحر ولم تترك لهم منها سوى (مؤهلات) السياسي من فهلوة ومراوغة وانتهازية وبعضاً من صفات ابن أبي سلول.. اللهم هذا قسمي فيما أملك..

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