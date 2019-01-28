القبض على (28) عنصرا من العصابات الاجرامية بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذت مباحث أمبدة عملية كبرى لملاحقة العصابات الإجرامية المتخصصة في السرقات المنزلية وكشف مدير إدارة العمليات، العميد أمين سعيد، أن العملية انتهت بالقبض على نحو (28) عنصرًا إجراميًّا واستردت كميات كبيرة من المسروقات المنزلية والعملات الأجنبية والدراجات البخارية، وقال مدير دائرة العمليات لـ(إعلام شرطة ولاية الخرطوم ) إن العملية نفذت في إطار حصر نشاط معتادي السرقات وأن العملية الأولى نفذت بمحلية أمبدة تحت إشراف المقدم عوض السيد محمد وتمكنت من القبض على (8) متهمين من معتادي السرقات تمكنوا من تنفيذ عدد من السرقات ضبط معهم على (6 شاشات بلازما بمقاسات مختلفة و9 موبايل بماركات مختلفة و مسدسين و جهاز كمبيوتر بملحقاته وجهاز أمبليفاير) وتحريز أدوات السرقة والكسر (ساطور و2 سكين وليبر ومقص حديد) وفي حوالي الساعة الرابعة صباحاً تمكن فريق مباحث أمبدة من ضبط أكثر من (100) زجاجة كرستال من الخمور البلدية والقبض على متهمين اثنين وضبطت الشرطة ركشة تستخدم في عملية التوزيع والقبض على (11) متهمًا من مستلمي المال المسروق كما تم القبض على (6) متهمين متخصصين في سرقة المواتر بمنطقة دار السلام وضبط (4) مواتر تمت سرقتها من مناطق مختلف يتم التحري حولها ،وأضاف العميد أمين أنه وبموجب نشرة جنائية صادرة من قسم الأزهري شرق عن بلاغ بسرقة مبالغ نقدية أجنبية ومصوغات ذهبية تم تشكيل تيم من فرعية أمبدة لجمع المعلومات والمراقبة حيث أرشدت المعلومات على المشتبه به (ح ، م، أ) من معتادي السرقات المنزلية وبالتحري الميداني معه أقر بأرتكابه بالسرقة مرشداً إلى مكان إرتكابها وضبطت بحوزته (4) آلاف دولار حيث تم شراء (2) موتر و(1) ركشة من المال المسروق تم إحضارهم كمعروضات في البلاغ وتسليم المعروضات الي قسم شرطة الأزهري شرق لتسديد البلاغ وناشد العميد أمين المواطنين بالحضور الى الفرعية للتعرف على المسروقات.