القبض على العصابات الاجرامية التي قامت بنهب صيدلية مركز صحي بأمبدة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نجحت المباحث الجنائية بولاية الخرطوم في توقيف عصابة إجرامية قامت بمهاجمة صيدلية مركز صحي أمبدة والاعتداء على الصيدلي ونهب أموال وأدوية. وألقت المباحث القبض على (5) من المهاجمين ومعهم أسلحة بيضاء استخدموها في الهجوم على الصيدلية. وكشف الرائد عبدالله مهدي عبدالرحمن لـ( إعلام شرطة ولاية الخرطوم) أن فريقًا مشتركًا من مباحث القسم وفرعية المباحث الجنائية بأمبدة ومباحث المحلية قام باجراءات التحري ورجع الفريق لشريط الفيديو الذي التقطته كاميرا ملحقة بالصيدلية ونجح الفريق في التعرف على هوية بعض المهاجمين وهم من معتادي الإجرام أصحاب سوابق بالدائرة المختصة لتنتقل المباحث للخطوة التالية وهي جمع المعلومات عن أماكن ترددهم وإقامتهم . ونفذ الفريق المشترك عملية دهم واسعة على منازل المتهمين في الساعات الأولى من الصباح بأمبدة الحارة 19 والقبض على المتهمين الذين واجهوا الشرطة مما كان ضبط (ساطور) وكمية من المستحضرات الطبية والأدوية ومبالغ مالية اعترفوا بأنها جزء من المسروقات. وقال مدير شرطة محلية أمبدة، العميد أسامة نصر، إن المتهمين لاعلاقة لهم بالاحتجاجات وخرجوا للقيام بعمليات سرقة ونهب فكان تعديهم بالسطوعلى الصيدلية مؤكداً أن الشرطة حريصة على أمن وطمأنينة المواطنين ولن تتوانى عن القبض على المخربين وضعاف النفوس وأنها ستواصل التحريات للقبض على كل المتهمين الذين يواجهون اتهامات بالأذى الجسيم والسرقة والإتلاف.

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