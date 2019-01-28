توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين قطر وكوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطر وكوريا توقعان عددا من مذكرات التفاهم على هامش زيارة أمير قطر لسيول ضمن جولته الآسيوية التي تشمل الصين واليابان أيضا

شهد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه؛ الإثنين، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بالبيت الأزرق (القصر الرئاسي) في سيول.

يأتي ذلك على هامش زيارة الأمير القطري لكوريا الجنوبية، ضمن جولته الآسيوية، التي تشمل الصين واليابان أيضا، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وشملت مذكرات التفاهم “التعاون في مجال الزراعة الذكية؛ وقطاع النقل البري؛ ومجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية”.

بالإضافة إلى “مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية في قطاع الجمارك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشبكات الذكية والطرق والتقنيات؛ ومذكرة تفاهم بين موانئ قطر وسلطة ميناء بوسان”.

وفي وقت سابق، أجرى الزعيمان جلسة مباحثات رسمية؛ تناولت تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والصحة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري.

كما استعرض الطرفان قضايا العالم والمنطقة، حسب ذات المصدر.

وقدم الرئيس الكوري، الشكر لقطر لموقفها الداعم لعملية السلام بين الكوريتين، وعلى موقفها المتمثل في حل الخلاف الخليجي بالحوار.

وأعرب عن “استعداد كوريا لتقديم المساعدة وتبادل خبراتها مع قطر من أجل تنظيم بطولة كأس العالم”.

وقال “صداقة قطر مهمة لكوريا ولدينا شراكة شاملة بين البلدين”.

كما لفت أمير قطر، إلى “استعدادات بلاده لاستضافة بطولة كأس العالم في 2022، ومشاريع البنى التحتية تسير بشكل ممتاز”.

ويغادر أمير قطر، الإثنين، كوريا الجنوبية، متوجها إلى اليابان في محطته الثانية بجولته الآسيوية.

الأناضول