البعبع !!البعبع !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ظلوا يخوفون به الناس زمناً..

*وما من يوم يمر إلا ويقولون لهم : إياكم والبعبع…إنه محض شر مستطير..

*ورسخ في أذهان كثير من العوام هذا التخويف..

*بل وبلغ الخوف ببعضهم حد ترديد عبارة : هو عريس لقطة…إلا أنه بعبع..

*واستثمروا هم في هذا الخوف أيما استثمار..

*وربما (يكدكد) بعضهم من الضحك – سراً – وهم يهمهمون : يا له من شعب طيب..

*والآن – وفي أيامنا هذه – تزايدت وتيرة التحذير من البعبع..

*وفي غمرة هذا الهياج التخويفي، فات عليهم وقوعهم في تناقضات مضحكة..

*فقد نسوا تأكيدهم من قبل بانحسار قوة البعبع..

*وقالوا إنه بات في حالة أقرب إلى الموات السريري…إلا أنه لا يزال خطيرا..

*وتكمن خطورته في نجاسته العقدية…فهو ملعون..

*ثم إذا بهم يقولون الآن إنه الذي يحرك الشارع…وكأنه طائر الفينيق الأسطوري..

*وهذا تناقض ما كان ليقع في مثله (شافع) روضة..

*فكيف بمن انتهى… واندثر… وتلاشى… يحرك شوارع المدن ؛ بطول البلاد وعرضها؟..

*وهل (كل) الصارخين في الشارع الآن يحركهم البعبع؟..

*وهل هو يملك (القدرة) التي تمكنه من تجييش العشرات… والمئات… والآلاف؟..

*وهل – وهذا مربط الثعلب – كذب الذين بشرونا باحتضاره؟..

*فمن الغباء التذاكي على الناس إلى حد جعلهم يصدقون اليوم ما كنت تنفيه بالأمس..

*بل ويرتدون على أعقابهم (360) درجة… إلى محطة (واحد)..

*إلى حيث كنت تؤكد لهم – جازماً – أن البعبع انهزم أمام جحافل الإيمان… للأبد..

*وأنه لم يعد له من وجود سوى (ماضي الذكريات)..

*وللسبب هذا ما عاد الناس يحفلون بفزاعة البعبع هذه الأيام…أيام التظاهرات..

*بل وانضم إليهم بعضٌ من أبناء (المؤمنين) هؤلاء..

*وهذا فضلاً عن سبب آخر…وذلك بافتراض صحة حديث التخويف بالبعبع الآن..

*وهو ؛ أي مستوى من (السوء) يمكن أن ينحدر إليه البعبع؟..

*وذلك إن صح أنه هو الذي يحرك الشارع… وأن الأمور يمكن أن تؤول إليه..

*سواءً سياسياً…أو اقتصادياً…أو مهنياً…أو حتى (دينياً)..

*أي مستوى من الفساد؟… من الفشل؟ … من القسوة؟…من الاستهانة بالأرواح؟..

*أي مستوى دون الحد الأدنى من (القبول) الديني؟..

*فعلى إعلاميي الوطني إذن – وهم المعنيون بحديثنا هذا – أن يعرضوا عن هذا..

*فما عادت نغمة (شيوعي) تمثل فزاعةً للناس..

*سيما وأن من قيادات حزبهم من تمنى – علناً – أنْ لو توكل أمور الاقتصاد إليهم..

*وأن حكومتهم تربطها أمتن العلائق مع (أبوي) البعبع..

*مع روسيا الحمراء…والصين الأشد احمراراً..

*أوليس هذا الديسم من ذاك (الدب) ؟!.