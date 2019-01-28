المازمزي تاني.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سل*الحبيب مزمز كعادته كتب عموداً رائعاً فيه أشكال وألوان من فنونه للإقناع وطرح مايراه.

*ومازاد العمود روعة كتابته للجزء التاني من العمود على طريقة سلكوني.

*هذا العمود الرائع يحتاج لروعة مماثلة للرد عليه.

*فلكل منا وجهة نظر ورأي.

*وإلى ذلك الحين أستميح الحبيب مزمز في الإشارة لجزئية أو أتنين من العمود موضوع هذا العمود.

*عندما يثور الشعب أيام نميري.

*تعد الحكومة العدة لإرهاب الناس شأنها شأن أي نظام دكتاتوري يقوم على تخويف الناس بالبطش ويعمل على سلبهم حقوقهم جميعها.

*حتى أبسطها.

*حرية التعبير مادايرنها .

*وفي الزمن داك قالوا زين العابدين محمد أحمد عبدالقادر

عضو مجلس مايو.

*خفيف الظل.

*قال وقتها لجعفر نميري

*كوامر شنو ياريس..؟ ورصاص شنو وحظر تجول شنو ..؟

*ده ماشعب وش كده.

*شعبنا ده حفلة في المسرح القومي بالفرقة الحبشية .

*وكورة مريخ هلال.

*تاني كان عزمتهم مظاهرات مابجوك.

*الوكت داك الشعب زعلان لأنو الرغيفة بي تعريفة كانت.

*والدولار بأربعة جنيه.

*يعني أربعة قروش بفهم الليلة.

*السعر ده كان مزعل الشعب شديد .

*شايفين الدولار طار راح.

*ماعلينا .

*نرجع لموضوعنا

*زينكو اقترح المباراة والفرقة الحبشية.

*وقد كان

*المازمزي تاني أدهشت الناس.

*حت زي الحت.

*كتمات شغالة في المسرح القومي وفي مدني زي الكتمات .

*والشارع مات

*وغضب الأمة إتبدد ساااي.

*المهم

*نرجع لموضوع مزمز تاني.

*أو المازمزي تاني.

*ذلك العمود التحفة

*يقول الحبيب مزمل فيه

*لو أدى المجلس واجباته كما ينبغي لدعمناه.

*مزمز .

*مزمز أخوي.

*قصدك شنو بعبارة لدعمناه .

*قد تخونني الذاكرة.

*ولكن من ٢٠٠٤م تعاقبت علينا مجالس مختلفة.

*إذا أخرجنا عهود الوالي.

*وبحثنا عن (لدعمناه).

*بنطول وناخد مدة.

*استقال جمال ونفر من مجلسه .

*وأصر عصام الحاج على عدم الإستقالة وقرر المضي بالمسيرة.

*فكان جعجاعاً.

*ومن تبقى معه بالمجلس أقل قامة من المريخ.

*وسقط مجلس عصام وسط الزحام.

*ثم جاء ونسي .

*لكن لانذكر(لدعمناه).

*وإن حدثت.

*بتكون قلة ملامة ساكت.

*ثم عادت (لدعمناه) بعد رحيل ونسي.

*وعادت بشدة

*لذا ليس من المستغرب. ياميزو غياب (لدعمناه) من أي مجلس لايقوده الحبيب الوالي.

*وسؤال يامزمل يا أخوي

*حضرتكم صرحتم بأنكم نصحتم هذا المجلس الفاشل بتقديم شكوى ضد غرزة.

*والغريبة غرزه حضر في عهد مجلسكم وذهب في عهد حضرتكم.

*ليه ما اشتكيتوهوا أنتوا؟

*ولا كنتو دايرين تخلوا حاجة للمجلس البجي بعدكم يشتغلها بدل يقعد ساي؟؟.

*مشى يامزمل غرزة في عهدكم

*مشى ولم يستلم مليم من راتب تمنية شهور.

*حاتقول لي أديناها ليهو رفض يشيلها.

*أديتوها ليهو كاملة؟

*معقولة زول يدوهوا حقوق ناقصة ويوقع مخالصة؟.

*ليهو حق مايشيلها .

*ضربوا تمنية أشهر في خمسطاشر ألف دولار.

*زائد خمسين ألف دولار قسط مستحق من المقدم.

*زايد عشرين ألف دولار. قسط أخير من المقدم.

*ده كلو يطلع خمسة وتمنين الف دولار بس؟

*ضربتوها كيف بس؟

*وتقول لي يامزمز أديناهو رفض يشيلها؟

*وقصة قروشو دي وأنت واحد من الذين صاغوا أو أعدوا أو حضروا التعاقد

*الم يكن الشرط تسليمها. بفرنسا؟

*نصدق أنو مجلس حضراتكم غلبو التحويل؟

*دي دايره زينكو.

*مازمزي تاني.

*غرزة ذاتو جا في ٢٣ يناير ونزل شغل.

*ليه ماوقع العقد إلا في مارس؟

*مجلس حضراتكم أداهو مقدم العقد القسط الأول خمسين ألف دولار وهو رفض التوقيع؟

*ولا مجلس حضراتكم إنتظر الدولار من المطر إلى أن أحضره الأخ حاتم عبد الغفار بأمر الريس في مارس؟

*طيب واحد وتلتين حضرات قاعدين لي شنو كنتوا وكت منتظرين الحبيب يرسلها؟

*ده كلو خليهو

*بعد خروج الهلال الأفريقي وإنعقاد الأمل علي المريخ في الصعود للمرحلة التالية

*وكانت طامة التجميد الشهيرة

*موقف مجلس حضراتكم كان شنو؟

*ماذا فعلتم لهيبة المريخ وحقوق المريخ؟

*وحتى تصريحات بعض حضراتكم بأنهم سينسحبوا من أي منافسة ينظمها من تسببوا في التجميد أو يستقيلوا

*وجاء الخبر اليقين من السعودية.

*وصرح بقوله

*مسألة الإنسحاب دي قرار مجلس ولسه المجلس ما اجتمع

*موقف حضراتكم كان شنو

*مع العلم بأن مجلس حضراتكم لمن مشى ما سمعنا بيهو ناقش الحتة دي وطلع فيها قرار.

*حضراتكم بالغتوا عديل كده

*المهم

*سأعود لعمود الحبيب مزمز الرائع بنفس الروعة

*فالأخ مزمل ليس بالعدو ولكنه الحبيب المشاكس

*إن اتفقت معه إنصلح الكيان

*وإن اختلفت وجهات النظر أيضاً ينصلح المريخ.

*أبقوا معنا

*المزمزي تاني٢

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم بس

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*أريت كل الدنيا بي بنابينا

*تخيل كتل لينا الباعوض ياوالينا

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال لكن موية الصرف تاني بتلم الباعوض وترجعوا لينا

وإلى لقاء

سلك