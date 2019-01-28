المازمزي تاني.. بقلم بابكر سلك

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
سل*الحبيب مزمز كعادته كتب عموداً رائعاً فيه أشكال وألوان من فنونه للإقناع وطرح مايراه.
*ومازاد العمود روعة كتابته للجزء التاني من العمود على طريقة سلكوني.
*هذا العمود الرائع يحتاج لروعة مماثلة للرد عليه.
*فلكل منا وجهة نظر ورأي.
*وإلى ذلك الحين أستميح الحبيب مزمز في الإشارة لجزئية أو أتنين من العمود موضوع هذا العمود.
*عندما يثور الشعب أيام نميري.
*تعد الحكومة العدة لإرهاب الناس شأنها شأن أي نظام دكتاتوري يقوم على تخويف الناس بالبطش ويعمل على سلبهم حقوقهم جميعها.
*حتى أبسطها.
*حرية التعبير مادايرنها .
*وفي الزمن داك قالوا زين العابدين محمد أحمد عبدالقادر
عضو مجلس مايو.
*خفيف الظل.
*قال وقتها لجعفر نميري
*كوامر شنو ياريس..؟ ورصاص شنو وحظر تجول شنو ..؟
*ده ماشعب وش كده.
*شعبنا ده حفلة في المسرح القومي بالفرقة الحبشية .
*وكورة مريخ هلال.
*تاني كان عزمتهم مظاهرات مابجوك.
*الوكت داك الشعب زعلان لأنو الرغيفة بي تعريفة كانت.
*والدولار بأربعة جنيه.
*يعني أربعة قروش بفهم الليلة.
*السعر ده كان مزعل الشعب شديد .
*شايفين الدولار طار راح.
*ماعلينا .
*نرجع لموضوعنا
*زينكو اقترح المباراة والفرقة الحبشية.
*وقد كان
*المازمزي تاني أدهشت الناس.
*حت زي الحت.
*كتمات شغالة في المسرح القومي وفي مدني زي الكتمات .
*والشارع مات
*وغضب الأمة إتبدد ساااي.
*المهم
*نرجع لموضوع مزمز تاني.
*أو المازمزي تاني.
*ذلك العمود التحفة
*يقول الحبيب مزمل فيه
*لو أدى المجلس واجباته كما ينبغي لدعمناه.
*مزمز .
*مزمز أخوي.
*قصدك شنو بعبارة لدعمناه .
*قد تخونني الذاكرة.
*ولكن من ٢٠٠٤م تعاقبت علينا مجالس مختلفة.
*إذا أخرجنا عهود الوالي.
*وبحثنا عن (لدعمناه).
*بنطول وناخد مدة.
*استقال جمال ونفر من مجلسه .
*وأصر عصام الحاج على عدم الإستقالة وقرر المضي بالمسيرة.
*فكان جعجاعاً.
*ومن تبقى معه بالمجلس أقل قامة من المريخ.
*وسقط مجلس عصام وسط الزحام.
*ثم جاء ونسي .
*لكن لانذكر(لدعمناه).
*وإن حدثت.
*بتكون قلة ملامة ساكت.
*ثم عادت (لدعمناه) بعد رحيل ونسي.
*وعادت بشدة
*لذا ليس من المستغرب. ياميزو غياب (لدعمناه) من أي مجلس لايقوده الحبيب الوالي.
*وسؤال يامزمل يا أخوي
*حضرتكم صرحتم بأنكم نصحتم هذا المجلس الفاشل بتقديم شكوى ضد غرزة.
*والغريبة غرزه حضر في عهد مجلسكم وذهب في عهد حضرتكم.
*ليه ما اشتكيتوهوا أنتوا؟
*ولا كنتو دايرين تخلوا حاجة للمجلس البجي بعدكم يشتغلها بدل يقعد ساي؟؟.
*مشى يامزمل غرزة في عهدكم
*مشى ولم يستلم مليم من راتب تمنية شهور.
*حاتقول لي أديناها ليهو رفض يشيلها.
*أديتوها ليهو كاملة؟
*معقولة زول يدوهوا حقوق ناقصة ويوقع مخالصة؟.
*ليهو حق مايشيلها .
*ضربوا تمنية أشهر في خمسطاشر ألف دولار.
*زائد خمسين ألف دولار قسط مستحق من المقدم.
*زايد عشرين ألف دولار. قسط أخير من المقدم.
*ده كلو يطلع خمسة وتمنين الف دولار بس؟
*ضربتوها كيف بس؟
*وتقول لي يامزمز أديناهو رفض يشيلها؟
*وقصة قروشو دي وأنت واحد من الذين صاغوا أو أعدوا أو حضروا التعاقد
*الم يكن الشرط تسليمها. بفرنسا؟
*نصدق أنو مجلس حضراتكم غلبو التحويل؟
*دي دايره زينكو.
*مازمزي تاني.
*غرزة ذاتو جا في ٢٣ يناير ونزل شغل.
*ليه ماوقع العقد إلا في مارس؟
*مجلس حضراتكم أداهو مقدم العقد القسط الأول خمسين ألف دولار وهو رفض التوقيع؟
*ولا مجلس حضراتكم إنتظر الدولار من المطر إلى أن أحضره الأخ حاتم عبد الغفار بأمر الريس في مارس؟
*طيب واحد وتلتين حضرات قاعدين لي شنو كنتوا وكت منتظرين الحبيب يرسلها؟
*ده كلو خليهو
*بعد خروج الهلال الأفريقي وإنعقاد الأمل علي المريخ في الصعود للمرحلة التالية
*وكانت طامة التجميد الشهيرة
*موقف مجلس حضراتكم كان شنو؟
*ماذا فعلتم لهيبة المريخ وحقوق المريخ؟
*وحتى تصريحات بعض حضراتكم بأنهم سينسحبوا من أي منافسة ينظمها من تسببوا في التجميد أو يستقيلوا
*وجاء الخبر اليقين من السعودية.
*وصرح بقوله
*مسألة الإنسحاب دي قرار مجلس ولسه المجلس ما اجتمع
*موقف حضراتكم كان شنو
*مع العلم بأن مجلس حضراتكم لمن مشى ما سمعنا بيهو ناقش الحتة دي وطلع فيها قرار.
*حضراتكم بالغتوا عديل كده
*المهم
*سأعود لعمود الحبيب مزمز الرائع بنفس الروعة
*فالأخ مزمل ليس بالعدو ولكنه الحبيب المشاكس
*إن اتفقت معه إنصلح الكيان
*وإن اختلفت وجهات النظر أيضاً ينصلح المريخ.
*أبقوا معنا
*المزمزي تاني٢
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم بس
*أها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*أريت كل الدنيا بي بنابينا
*تخيل كتل لينا الباعوض ياوالينا
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال لكن موية الصرف تاني بتلم الباعوض وترجعوا لينا
وإلى لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر المازمزي تاني.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.