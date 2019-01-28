تفجُّر الخلافات داخل حزب الأمة الفيدرالي

بوادر انقسام واحتدام الخلافات بـ “الأمة الفيدرالي ”

الخرطوم: عمار حسن

تَفَجّرت الخلافات داخل حزب الأمة الفيدرالي عقب إعلان رئيسه د. أحمد بابكر نهار فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني .

وأعلن الحزب سحب مُمثليه فوراً في المؤسسات التنفيذية والتشريعية بحكومة الوفاق الوطني على المُستويات كَافّة، ودعا في بيانٍ تحصّلت عليه (التيار) إلى تشكيل حكومة انتقالية أطلق عليها حكومة مهام.

إلى ذلك، رفض تيار مناويء داخل الحزب بقيادة رئيس القطاع السياسي، وزير الثقافة والسياحة عمر سليمان الانسحاب من الحكومة وإعتبره قراراً أحادياً ولا يُمثل الحزب، وقال سليمان في مؤتمر صحفي بقاعة الشهيد الزبير أمس الأحد، إنّ الحزب قرّر تجميد نشاط رئيسه أحمد بابكر نهار وتكليف نائبه إسحق آدم بشير برئاسة الحزب إلى حين انعقاد المُؤتمر الاستثنائي، مُشيراً إلى أنّ الأصوات التي تُؤيِّد قرار رئيس الحزب لا تتجاوز 2%.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية