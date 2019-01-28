جبل أولياء: بدء الامتحانات التجريبية لـ"الأساس والثانوي"

قالت محلية جبل أولياء بأن الامتحانات التجريبية لطلاب وطالبات مرحلتي الأساس والثانوي والتي بدأت يوم الأحد، شهدت سهولة ويسراً، حيث وقفت وزيرة التنمية الاجتماعية بالخرطوم، أمل البيلي، ومعتمد المحلية، أبوعبيدة العراقي، على سير الجلسات الأولى.

وتفقدت الوزيرة والمعتمد رفقة مديري إدارات التعليم والمشرفين التربويين لمرحلتي الأساس والثانوي بالمحلية، سير الامتحانات التجريبية انطلاقاً من مدرسة “الشهداء” بالكلاكلة القبة بنات أساس ومدرسة “القبة” المزدوجة بنين أساس ومدرسة “الشقيلاب” الثانوية بنات.

وقال معتمد محلية جبل أولياء، إن الزيارة تأتي في إطار الإسناد التعليمي، والاطمئنان على سير الامتحانات التجريبية للأساس والثانوي، وإكمال المناهج والمقررات الدراسية، وأوضح أن جلسات الامتحانات التجريبية للمرحلتين تسير بكل سهولة ويسر.

هذا وقد أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية بالولاية، أمل البيلي، بالدور الفاعل للمعلمين والمعلمات، والاتحاد المهني في تهيئة وتطوير البيئة التعليمية بالمحلية.

وقالت إن الزيارة أكدت لنا مدى الاستقرار التام لأبنائنا الطلاب وهم يؤدون الامتحانات التجريبية، كما أشادت البيلي أيضاً بإدارات المرحلتين الثانوي والأساس بالمحلية، في تحسين البيئة المدرسية لراحة أبنائنا الطلاب متمنية لهم التوفيق والنجاح.

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