اليوم.. البدء في طباعة فئة الـ 200 جنيه

الخرطوم: المدارية

أعلنت وزارة المالية أمس الأحد، اكتمال طباعة العملة فئة الـ 100 جنيه الجديدة والبدء في طباعة فئة الـ 200 جنيه ابتداءً اليوم الاثنين.

ويُعاني السودان من مُشكلة في السُّيولة النقدية، تدفعهم للاصطفاف أمام الصرّافات الآلية لساعاتٍ طويلةٍ، وهو ما خَلَقَ حَالةً من عدم ثقة في التّعامل مع البُنوك والمَصارف التّجاريّة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية مُعتز مُوسى، اكتمال طباعة فئة الـ 100 جنيه الجديدة، التي سيتم طرحها مع مرتبات يناير الجاري، بحسب الوكالة الرسمية السودانية للأنباء، وكشف موسى عن البدء في الحل التدريجي لتوفير النقود مطلع فبراير المُقبل، وأشار للبدء في طِباعة فئة الـ 200 جنيه اليوم الاثنين عبر الكفاءات الوطنية العاملة في الشركة السودانية لمطابع العملة.

من جانبه، أوضح محمد خير الزبير، مُحافظ البنك المركزي، اكتمال طباعة فئة الـ 100 جنيه والبدء في عمليات طباعة فئتي الـ 200 والـ 500 جنيه الجديدتين.

في المُقابل، قال مدير الشركة السودانية لمطابع العملة صلاح محمد علي، إنّ الفئات الجديدة للعُملة تتّسم بميزات تأمينية عالية وفقاً للمُواصفات العالمية.

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