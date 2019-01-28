موسكو: وجود المدربين الروس في السودان قانوني

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن عمل المدربين الروس في السودان قانوني وعلى أساس اتفاق مع سلطات البلاد.
وقال بيسكوف للصحفيين بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية نقلاً عن وكالة سبوتنيك.: “بالفعل هناك مدربون يعملون. وهم منذ فترة طويلة يعملون. وكل هذا في إطار العلاقات الثنائية الروسية السودانية وبشكل قانوني”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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