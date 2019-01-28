الجزيرة : إجراءات جنائية ضد المتلاعبين بأسعار الخبز

وجه والي ولاية الجزيرة، د. محمد طاهر إيلا، يوم الإثنين، باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من يتلاعب في أسعار بيع الخبز بالولاية، ومراجعة المخابز العاملة والمتوقفة، وفرض مزيد من الرقابة، والالتزام بأسعار الخبز المعلنة .
والتقى الوالي بأعضاء لجنة ضبط وتوزيع الدقيق بالولاية، وأكد على أن حقوق المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه والتهاون فيه .
من جهته، أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، د. منجد عباس، بحسب الشروق – استقرار وتوفر الخبز بمدينة ودمدني، بفضل الإجراءات وتحسن انسياب الدقيق، معلناً أن وارد الدقيق اليومي للولاية ما بين 8 – 9 آلاف جوال، موضحاً توقف 30 مخبزاً من ضمن 306 مخابز في الولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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