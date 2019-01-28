الشمالية : حريق هائل يقضي على أشجار نخيل

شبّ حريق جديد وهائل في منطقة الجريف بحري بنوري محلية مروي بالولاية الشمالية، وتسببت الرياح التي شهدتها المنطقة ليل الأحد في زيادة اشتعال الحريق الذي ألحق أضراراً كبيرة بأشجار النخيل.

وتكررت في السنوات الماضية حوادث حرائق النخيل بالولاية الشمالية التي غالباً ما تحدث عقب مواسم الحصاد، وتسببت في خسائر كبيرة للمزارعين وملاك الأراضي والنخيل.

وسارعت قوات الدفاع المدني والمواطنين بقيادة معتمد محلية مروي فتح الرحمن تامراب بإطفاء الحريق والذي استمر حتى صباح الإثنين.

وأشاد المعتمد بحسب الشروق – بوقفة المواطنين وقوات الدفاع المدني والقوات النظامية الأخرى ومساهمتها في تقليل الأضرار، مؤكداً استقرار الأحوال بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)