ماكرون يجري محادثات مغلقة مع السيسي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين البلدين.
كما سيبحث ماكرون مع السيسي أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما ملفا سوريا وليبيا.
وقبيل اللقاء قال ماكرون في مقابلة مع الصحافة الفرنسية أمس الأحد من القاهرة التي وصلها إنه سيتحدث “بانفتاح أكبر” عن مسألة حقوق الانسان الحساسة خلال زيارته التي يرافقه فيها نحو خمسين من أرباب العمل الفرنسيين وتستمر ليومين.
وأشار ماكرون إلى أنه سيجري بعيداً من الإعلام “محادثات مغلقة” مع السيسي حول “حالات فردية” لمعارضين أو لشخصيات مسجونة.
الرئيس الفرنسي سيوقع أيضاً نحو ثلاثين اتفاقاً وعقداً تجارياً بقيمة مئات ملايين اليورو، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وهذه العقود التي وضعت تحت خانة تنويع العرض التجاري الفرنسي حيال مصر ستشمل قطاعات النقل والطاقة المتجددة والصحة والصناعات الغذائية.
يذكر أن زيارة ماكرون إلى مصر هي احدى الزيارات النادرة له إلى الخارج حيث يركز منذ أكثر من شهرين على الأزمة الاجتماعية التي تهز فرنسا منذ بدء تحركات “السترات الصفراء” الاحتجاجية.
وكان ماكرون قد استقبل الرئيس المصري في باريس في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. وأعرب السيسي عن خشيته من انتقال أعضاء من تنظيم داعش إلى مصر وليبيا وغرب إفريقيا بعد الهزائم التي مني بها التنظيم في كل من سوريا والعراق.
وقال السيسي في مقابلة مع قناة “فرانس 24″إنه يعتقد أنّ النجاح الذي تحقق في مواجهة داعش في سوريا والعراق “سيترتب عليه انتقال ولو بعض العناصر من هذا التنظيم إلى ليبيا ومصر وسيناء وغرب أفريقيا”.
المصدر : وكالات
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