أوغلو يستقبل آغنيس كالامارد للبدء في التحقيق بمقتل خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، المقررة الخاصة في الأمم المتحدة آغنيس كالامارد، في العاصمة أنقرة، بحسب بيان من وزارة الخارجية التركية.

وأعلن مكتب النائب العام التركي بإسطنبول، في بيان، أن النائب العام سيلتقي بمحققة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي وصلت تركيا، يوم غد الثلاثاء.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال الجمعة، إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

والخميس، أعلنت آغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة “تحقيق دولي مستقل” في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المكتب في بيان إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كينيدي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير وحتى الثالث من شباط/ فبراير.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كشف الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بالتحضير لفتح تحقيق دولي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

عربي21