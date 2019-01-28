الأمين العام لديوان الزكاة: نحتاج للعودة إلى الله وإقامة العدل حتى نتجاوز أزماتنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هؤلاء (…)هم من نهبوا دورنا وليس المتظاهرون الشباب

الأزمة الاقتصادية ضاعفت علينا الأعباء

نولي الشباب أهمية كبيرة ونعمل على مساعدتهم

نحتاج للعودة إلى الله وإقامة العدل حتى نتجاوز أزماتنا

حاوره: صديق رمضان

أكد الأمين العام لديوان الزكاة، الدكتور محمد عبد الرازق إلقاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بأعباء على ديوان الزكاة بداعي اتساع دائرة الفقر، كاشفاً عن استمطارهم الأمطار من السماء عبر حثنا المكلفين بإخراج الزكاة فتنزلت البركة عبر الأمطار الغزيرة، ويرى أن الأزمة التي تمر بها البلاد تحتم وتقتضي الرجوع إلى الله وإقامة العدل، قاطعاً بأن الزكاة ليست بعيدة عن الأزمة الاقتصادية الحالية ، مؤكداً أن المتظاهرين لم يحرقوا دورهم ولم ينهبوها وأن الذين فعلوا ذلك هم أفراد وسط المتظاهرين هدفهم السرقة، وفي المساحة التالية نستعرض إجابات الدكتور عبد الرزاق على أسئلة الصيحة:ـ

*المظاهرات التي عمت أجزاء واسعة من البلاد قوامها الأساسي الشباب الذين يعانون من قضايا حياتية كثيرة، تبدون في ديوان الزكاة بعيدين عنهم؟

في البدء، لابد من التأكيد على أن الشباب باتوا شريحة كبيرة في المجتمع، وذات تأثير واضح، والحقائق توضح أن الشاب حينما يتخرج فإن الوظيفة تعد من أكبر همومه، لذا فإننا في ديوان الزكاة نفرد اهتماماً كبيراً بهذه الشريحة التي تعتبر نصف الحاضر وكل المستقبل، ومن هذا المنطلق فإننا نوجه أموالاً مقدرة من الزكاة ناحية الأسر الضعيفة التي لا يخلو منها شباب، وذلك للحد من الفقر، حيث نعمل على توفير مشاريع لهم.

*هل يقتصر اهتمامكم بالشباب على دعم أسرهم الفقيرة فقط؟

تعد الوظيفة من أولويات كل شاب، وبعد ذلك فإنه يعمل على الإقدام على الخطوة الثانية، وهي الزواج، وفي هذا الصدد نؤكد أننا نعمل على مساعدة كل شاب يلجأ إلينا لدعمه من أجل الشباب.

*معنى هذا أن الأمر يتم بصورة فردية، وهذا يعني عدم الإقبال عليها؟

لا.. نحن لا ننتظر الشاب حتى يطرق أبوابنا من أجل توفير المهنة والزواج، بل نعمل بالتنسيق مع عدد من التنظيمات الشبابية، ومنها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، وهو من الجهات التي نتعامل معها عبر مشروعين هما الزواج الجماعي الذي نخصص له ميزانية سنوية مقدرة، ونستفيد من الاتحاد بتوفيره لدعم يتم استقطابه من جهات أخرى في إطار المسؤولية الاجتماعية، وكذلك من حكومات الولايات والمجتمع، وفي هذا الإطار أقمنا الكثير من الزيجات التي أسهمت في تسهيل أمر الزواج لعدد مقدر من الشباب.

*كثيرون يؤكدون فشل الزيجات الجماعية؟

لا.. الدراسات أكدت لنا نجاح هذه الزيجات، والدليل على ذلك التوسع الذي حدث في هذا الإطار بإنشاء معهد خاص للتدريب على الزواج وحدث تطور كبير في هذا الصدد، ولكن لابد من أن يكون المجتمع مساهماً في هذا المشروع، بالإضافة إلى ضرورة تغيير المفاهيم خاصة تلك المتعلقة بالمهور والتكلفة الكلية للزواج التي تحتاج إلى اتفاق مجتمعي لخفضها لتشجع الشباب على الزواج، ولابد للدولة أن تساهم في هذا الجانب لأنه من هموم الشباب .

*تنفذون أيضًا مشاريع استقرار الشباب مع الاتحاد الوطني ولكن هناك من يؤكد فشله؟

المشروع معني بتوفير فرص كسب العيش، ذلك لأن الهدف الخروج من إطار الوظيفة المكتبية والحكومية لأن كم الوظائف لا يسع كل الخريجين، والدول التي شهدت نهضة اعتمدت على الصناعات الصغيرة التي يتولاها الشباب، وفي مشاريع استقرار الشباب فإن الاتحاد الوطني يعمل على التدريب، ونحن تقع علينا مسؤولية توفير الوسيلة، والتي كانت تتمثل في شنط للحرفيين للمهن المختلفة.

*وكيف يتم اختيار الشباب لمثل هذه المشاريع حتى يستفيدوا منها؟

نحن في ديوان الزكاة نحرص على المشاركة في اختيار الشباب الذين يخضعون لدورات التدريب ويحصلون على شنط الحرفيين، ذلك لأننا نمتلك بيانات الأسر الفقيرة، ونحرص على أن يكون الشباب الذين يتم اختيارهم أن يكونوا مستوفين لشرط الفقر.

*الاختيار بحسب البعض يرتكز على اللون السياسي وبمعنى أكثر وضوحاً الانتماء للمؤتمر الوطني؟

أنفي هذا الحديث جملة وتفصيلاً، ذلك لأن الاختيار دائماً يتم حسب معايير الزكاة التي لا تعترف بلون سياسي أو غيره فهي شعيرة دينية.

*شراكتكم مع صندوق تشغيل الخريجين أيضًا أثبتت فشلاً واضحاً والدليل على ذلك تفشي البطالة؟

تجمعنا شراكة ناجحة مع صندوق تشغيل الخريجين وهو يتولى التدريب وتمليك وسائل الإنتاج، وفي معظم ولايات البلاد، فإن للديوان حاضنات شبابية تتولى أمر تدريبهم ونعمل معها لتمليكهم وسائل إنتاج، ولدينا نموذج ناجح بولاية الجزيرة.

*ألا تعتقد أن مشروع التمويل الأصغر أيضاً لم يستفد منه الشباب؟

الهدف من التمويل الأصغر إخراج الأسر من الفقر عبر المشروعات، ويستهدف المشروع الشباب الذين وحسب تقديري يفترض أن يكونوا في مجموعات حتى يتبادلوا الخبرات، وأيضا لتقل خطورة خسارة وفشل المشروع، ومن بعد ذلك يمكن للشاب بعد اكتسابه الخبرة أن يستقل بمشروعه منفرداً، وأعتقد أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في إطار التمويل الأصغر الذي تم رفع سقفه إلى مائة الف جنيه، ورغم ذلك أعتقد أننا نحتاج إلى دراسات الجدوى للمشروعات حتى تنجح، ولابد أن تساعد الدولة في التسويق وحماية المنتجين بالإضافة إلى وجود خبراء أجانب لرفعة كفاءة المنتج حتى يتمكن من منافسة المستورد في ظل سياسة السوق الحر.

*مشروع القرض الحسن الذي يساهم فيه ديوان الزكاة، سقفه المالي لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وهو مبلغ متواضع؟

القرض الحسن من وسائل التمويل الشرعية، وهو بدون مقابل أو فلنقل دون فوائد، وقد بدأ بتوجيه من الأخت وزيرة الرعاية الاجتماعية عبر مصرفي الأسرة والإدخار، ووفر الديوان مبلغ خمسين مليون جنيه، ووزارة الضمان وفرت مائتي مليون جنيه، وهذا المبلغ مخصص للشباب في دائرة الإنتاج والذين قد يكونون في حاجة إليه ليساعدهم في الإيفاء بمتطلبات سريعة في الحصاد وغيره حتى لا يتم استغلالهم، واذا تعسروا لأسباب خارجة عن إرادتهن فإنه لا تتم محاسبتهم.

*وماذا عن ضمان الشباب حينما يتقدمون للحصول على قروض من البنوك؟

الديوان يساهم مع البنوك في مقدم هامش الجدية، وكل هذه المشاريع تحث على العمل وفي الديوان نوجه بند الغارمين لكل شاب يتعثر في مشروعه، وبصفة عامة أعتقد أن الديوان له إسهام مقدر في مشاريع الشباب، ومن خلال رسالتي للدكتوراه، فقد أشرت إلى أن الزكاة لها تأثير إيجابي كبير في التنمية المستدامة ليس في توفير المشاريع وحسب بل العمل على ضمان استمرارها، وذهبنا بعيدًا بتأكيد جاهزيتنا لدعم القيمة المضافة عبر دعم الصناعات التحويلية، والديوان هدفه الأساسي إخراج أكبر شريحة من الناشطين اقتصادياً وسط الفقراء وهم الشباب، لذا فقد رفعنا ميزانية المشروعات في موازنة هذا العام إلى 30% من الجباية، وهو مبلغ يتجاوز الاثنين مليار جنيه “ترليون بالقديم”.

*بالعودة الى الجهات التي تتعاملون معها في مشاريع الشباب، فإن البعض يعتقد بأن الاتحاد الوطني للشباب السوداني واجهة للحزب الحاكم، وأن الشباب ينفرون من التعامل عبره؟

حتى الآن نستطيع التأكيد أن الاتحاد الوطني للشباب السوداني يؤدي دوره بكل مهنية، ولم تأتنا شكاوى في هذا الخصوص، ثانيًا نؤكد أن أبواب الديوان مشرعة أمام كل شاب يريد الحصول على مشروع بكل الولايات، والنسبة التي نخصصها للمشروعات بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب نعتبرها قليلة مقارنة بالأموال التي يتم رصدها وتوجيهها للمشروعات، ومن يتقدم لنا لا نسأله عن لونه السياسي ولا غيره، فهذا أمر يخصه ولا علاقة له بالزكاة التي أشرت إلى أنها شعيرة دينية، فقط نركز على وضع أسرته ونستوثق من أنه مستحق للزكاة ومقدرته على إدارة المشروع، وإذا استوفى الاشتراطات يتم تمليكه مشروعاً، بل لا نكتفي بذلك بل نسنده إذا تعرض لمشاكل ونهتم إلى أبعد مدى بنجاح المشروع.

*بالحديث عن المشروعات التي توجهون ناحيتها أموالاً مقدرة، ما مدى نجاحها؟

نحرص في الديوان على متابعة المشروعات، وذلك عبر الحصول على كل المعلومات الأساسية عن المستفيد، وكيف يمضي العمل في المشروع، ونهاية كل عام نصدر كتاباً يحوي أسماء المستفيدين بكل ولايات البلاد÷ ونوع المشروع، ولا نكتفي بذلك، بل نجري قياساً للأسر التي حصلت على هذه المشاريع وذلك عبر الجامعات بكل ولايات البلاد التي تجري الكليات المختصة فيها دراسات شاملة عن المشروعات لمعرفة نجاحها من فشلها، وفي هذا الصدد، فإن دراسات العام 2017 تشير إلى أن المشروعات نجحت بنسبة 76%، هنا أشير إلى أننا نحرص على تمليك الأسر الفقيرة المشروعات بعد التأكد من وجود شاب فيها حتى يتمكن من الإشراف عليه.

*حسناً.. إذا انتقلنا إلى المحور الثاني من حوارنا هذا فإن الاعتداءات التي طالت بعضاً من دور ديوان الزكاة في المظاهرات أرجعها البعض لأسباب كثيرة منها علاقتكم بالنظام، بالإضافة لتخزينكم المواد التموينية وغيرها لفترات طويلة وعدم توزيعها على مستحقيها؟

الزاوية التي قرأنا عبرها نهب وحرق دور ديوان الزكاة لا علاقة لها بما ذكرت، لأنه في الأصل لم يُوجّه نقد ناحية الديوان، الذي نقيسه بما يرد في وسائل الإعلام، بل توجد إشادات نحمد الله عليها ، ونحن في الديوان نتعامل بشفافية مطلقة، ونستطيع تمليك كل معلوماتنا للرأي العامة خاصة المتعلقة بالجباية وصرفها، وكما هو معلوم، فإن مال الزكاة محروس بالرقابة من جهات متعددة، والمتظاهرون لم يستهدفوا ديوان الزكاة ..

*ماذا تعني بذلك؟

أعني أن الشباب الذين خرجوا لديهم مطالب اعترفت الحكومة بعدالتها، لذا فإنني لا يمكن أن أتهمهم بالاعتداء على دور ديوان الزكاة، وفي ذات الوقت لا يمكن إنكار حقيقة وجود من عمدوا إلى النهب وهؤلاء أعتبرهم لصوصاً استغلوا التظاهرات وهم تعمدوا السرقة.

*ولكن الشاهد أن الزكاة تعمد لتخزين أجهزة ومعدات؟

الزكاة لا تعمد للتخزين، وهي في الأصل يتم جمعها ومن ثم توزيعها، أما التي يتم تخزينها فهي المتعلقة بأدوات المشروعات حيث يتم توزيها بعد كل ثلاثة أشهر لأنها تحتاج لمال يتم جمعه وإجراءات شراء ودراسات للأسر المستحقة ودراسات جدوى وزيارات ميدانية، وهذا الأمر يستغرق وقتاً، لذا فإن الأمر ليس تخزيناً ولله الحمد فإن زكاة العام 2018 فاقت الربط المحدد، وهذا ساعدنا كثيراً في تنفيذ المشروعات .

*وماذا عن المحاصيل التي تظل في مخازنكم لفترات طويلة؟

نعم، بعض من المحاصيل يتم تخزينها مثل السمسم والصمغ ولا يتم بيعها وقت حصادها لأنها تخضع لحركة البيع والشراء في الأسواق، ونحن حرصاً منا على أموال الفقراء والمساكين فإن الديوان يعرضها للبيع على فترات حينما يتم التحري من الأسعار في السوق، وذلك حتى تحقق عائداً مجزياً، أما الذرة فيتم تخزينها أحيانا ليتم توزيعها للخلاوى، وأيضاً يتم بيعها في الولايات ذات الإنتاج الغزير لأنه لا يمكن تخزينها، لكمياتها الكبيرة.

*من الاتهامات التي توجه ناحيتكم سيطرة الحكومة والمؤتمر الوطني على أموال الزكاة؟

هذا الحديث أعتبره عارياً من الصحة تماماً، وأشهد الله أن الحكومة أو المؤتمر الوطني لا يتدخلان في برامج الزكاة ولا يحددان كيفية التصرف في أموالها ، ونحن نتمتع باستقلاليه كاملة بل حتى الأخت الوزيرة المسؤولة عن الزكاة فإنها لا تستطيع التصديق من أموال الزكاة، فقط تطلب إجراء دراسة الحالة، وهذا يعني أن يتم الأمر حسب إجراءات الديوان، ونحمد الله أن المال تتم جبايته ويذهب ناحية المصارف.

*ألا تعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد قد ألقت بأعباء إضافية على ديوان الزكاة؟

أكيد ولا شك حول هذا الأمر، والأزمة الاقتصادية كما نعلم أنها عالمية، والسودان تأثر بها لجهة الحضار الذي كان مفروضاً عليه وأثرها على الزكاة أنها أسهمت في توسع حالة الفقر بالبلاد، وهذا جعلنا نجري بتوجيه من رئاسة الجمهورية حصراً للفقراء حتى تتمكن من دعمهم، وبالفعل حددنا عدد الأسر الفقيرة التي تبلغ اثنين مليون ومائتين وواحد تسعين ألفاً وسبعمائة ثمانية وسبعين، وتم توزيعها في ثلاث مجموعات، الأولى الفقر المدقع وبلغت ثلاثمائة وثلاثين ألفاً، وهكذا، هذا الحصر اختبر بياناته في ولاية الجزيرة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وأكدا أنها صحيحة.

*ولكن الحصر كان في 2011؟

نعم.. وبالتأكيد فإن الأمر اختلفـ لذا فإننا مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي نعمل على تحديث قائمة الفقراء بالبلاد عبر طرق علمية حديثة وهي “التاب” حيث تصحح المعلومات بعضها البعض، وهنا أشير إلى واحدة من الإشكاليات التي تواجهنا في التوزيع وتتمثل في تعاطف بعض من لجان الزكاة بإدخال مواطنين غير مستحقين، وهذا يجعل البعض يحتج على ذلك بإدخال من يملك عربة وعمارة في الدعم، وأعترف بأن هذا الأمر قد يحدث، ولكن لا يتجاوز نسبة 10%، ولكن يتم تصحيح هذا بإخراجه وإدخال من يستحق، وحالياً نمتلك قاعدة جيدة من البيانات بالإضافة إلى إدخالنا الحوسبة، وكل هدفنا من ذلك تحقيق العدالة لأن المال لا يصل إلى كل المستحقين لأن عددهم كبير.

*كيف تنظر إلى الأزمة التي تمر بها البلاد حالياً وما هي حلولها؟

على الرغم من اتساع دائرة الفقر، ولكن لابد من الإشارة إلى أمر غريب يتعلق بالزكاة، وهو أننا أصبحنا نستمطر المطر من السماء، وذلك عبر حثنا المكلفين بإخراجها فتنزلت البركة عبر الأمطار الغزيرة، وأعتقد أن الأزمة التي تمر بها البلاد تحتم علينا وتقتضي الرجوع إلى الله، وأن نقيم العدل ومن ثم سوف تتنزل علينا البركات، والزكاة ليست بعيدة عن الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث نعمل على الجباية وإخراجها، لذا فإننا نحرص على الوصول لكل صاحب مال لتطهيره من أجل أن تتنزل علينا البركات، وأتمنى أن يتقاسم الجميع اللقمة حتى يفرج الله علينا الأوضاع.

الصيحة