الخرطوم: صرف راتب شهر يناير نقداً اليوم

الخرطوم : آخر لحظة أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار، بولاية الخرطوم، عن بدء صرف مرتبات العاملين بالولاية نقداً عبر وحدات الصيارفة بالوحدات المختلفة في المحليات كافة عن شهر يناير، وذلك اعتباراً من اليوم، ووجه وزير المالية، صلاح علي أحمد، جميع الوحدات الحسابية بالولاية الإسراع باستلام مرتبات العاملين لوحداتهم من رئاسة الوزارة، والبدء في الصرف لمنسوبيهم بالوحدات اعتباراً من صباح اليوم، وقال إن هذا العمل يأتي في إطار رفع المعاناة عن العاملين بالولاية، والمساهمة في توفير الجهد والزمن، وفي السياق أجاز الاجتماع المشترك للقطاعين الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، برئاسة وزير المالية، صلاح علي أحمد، رئيس القطاع الاقتصادي بالولاية، أجاز في جلسته أمس، تقارير الأداء لوزارات التخطيط العمراني، والبنى التحتية والمواصلات، والثقافة والإعلام والسياحة، والمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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