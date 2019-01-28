ضبط شبكة تستغل سيارة مسؤول رفيع في عمليات إجرامية

الخرطوم: مسرة شبيلي عقدت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور أمس جلسة إجرائية لمحاكمة شبكة إجرامية تخصصت في تهريب السيارات الحديثة من الجماهيرية الليبية إلى البلاد مكونة من (16) متهما، ضبطت بحيازتهم (10) سيارات بينها سيارة لمسؤول رفيع بالدولة كانت تقدم خدمات وتسهيلات ودعم لوجيستي للمهربين، وتم حجزها ضمن المضبوطات في البلاغ. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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