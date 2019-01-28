اتحاد المرأة:مواصلة الحملة القومية لمواجهه التحديات

نظم إتحاد المرأة بولاية الخرطوم لقاءً بقيادات المرأة بالولاية والأحزاب السياسية والقوى بمحلية شرق النيل أمس في إطار مبادرة الإتحاد العام للمرأة السودانية التي أطلقها لمواجهه التحديات الراهنة بحضور وزيرة الدولة بوزارة مجلس الوزراء الأستاذة أم سلمة محمد إسماعيل والتي أشادت بالمرأة والمبادرة والتي تهدف الي التبصير بالأحداث الجارية وأكدت بقدرة القيادة علي تجاوز الأزمة فيما أشارت الي أهمية التوحد والتماسك ووضع الوطن ومصلحته فوق كل مصالح شخصية او حزبية.

من جانبه أكد معتمد شرق النيل د. ناجي محمد علي دور المرأة الرائد تجاه قضايا الوطن ومجتمعها فيما شدد بضرورة وحدة قطاعات المجتمع لتجاوز التحديات الراهنة ودعا القوي السياسية بأن يقوموا بدورهم تجاه الوطن .

و أكدت الأمينة العامة للإتحاد العام للمرأة السودانية الأستاذة أحلام محمد إبراهيم أن المرأة السودانية قادرة علي وضع بصمتها في إحلال الإستقرار والسلام وتجاوز هذه المرحلة وأشارت الي أن المرحلة المقبلة سيعمل الإتحاد علي الإكتفاء الذاتي للأسر ومكافحة للفقر ومحاربة غلاء المعيشة لتعزيز قيمة الإستقرار والأمن بالبلاد.

من جهتها دعت الأمينة العامة للإتحاد العام للمرأة السودانية بولاية الخرطوم د. أحلام الفكي بضرورة إستمرار الحملة القومية النسائية لمواجهة التحديات علي مستوي الولايات والمحليات والأحياء والتبصير بمجريات الأحداث لتوعية المرأة والتي هي أساس المجتمع وصمام أمنه ضد الإستهداف لأمن وإستقرار السودان و راهنت علي قدرة المرأة ووقفتها الصلبة بتحاوز هذه الأزمة وأضافت أن المرأة حارسة لتنفيذ وثيقة الحوار الوطني .

كما دعت أمينة إتحاد المرأة بمحلية شرق النيل الأستاذة آمنة الصادق الي ضرورة قيام المرأة بدورها في الأسرة والمجتمع حفظا لأمن وإستقرار الوطن.

ومن جانبها نادت الأستاذة عواطف يوسف إسماعيل (حزب العدالة والمساواة والتنمية) بضرورة التماسك والتوحد بعيدا عن اي مزايدات سياسية حفاظا علي أمن وإستقرار السودان . وأشارت الي أن المرأة الدارفورية عانت من الفوضي والحرب ولانريد له أن تعم السودان وطالبت بالمحافظة عليه من المتربصين كما حيت المرأة السودانية وأضافت أنها قائدة للمجتمع وتستطيع أن تقوده الي بر الأمان.

ومن جهه أخري أكد د. عمار زكريا (حزب التحرير والعدالة) أن مخرجات الحوار الوطني شكلت إجماع ورؤي القوى السياسية وأضاف أن السودان قادر علي الخروج من الأزمة و بالتنمية الحقيقية ينعم السودان بالإستقرار وبتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يتم إعداد جيل واع وواعد ومدرك بقضاياه وقضايا وطنه.

فيما أكدت الأستاذة الزهو الصادق رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي ومساعدة الأمينة العامة لإتحاد المرأة بالولاية (الحزب الإتحادي الديمقراطي) على العلاقة الوثيقة والقديمة بين الإتحاد الديمقراطي والمؤتمر الوطني ونادت الأحزاب السياسية والقوي الوطنية بضرورة وقفة قوية وحقيقية من خلف القيادة من أجل مصلحة الوطن وأضافت أن المخرج الوحيد هو وثيقة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته التي تم التوافق عليها من قبل الجميع.

كما أشار الأستاذ صالح جمعة (الحركة الشعبية فطاع الشمال) أن من أهم المحاور التي تمت مناقشتها بإستفاضة في مؤتمر الحوار الوطني هو المحور الإقتصادي والذي خلص بإعتماد (300) توصية تمثل حلا لمشاكلنا الإقتصادية وأكد بضرورة تمساسك حكومة الوفاق الوطني لتجاوز الأزمة الحالية .

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