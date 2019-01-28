بالفيديو .. جلواك : (الحكومة دي سقطت جوه قلوب الشعب السوداني من زمان)

وجه الممثل الكوميدي والمذيع بقناة “سودانية24” محمد (جلواك)، رسالة عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي “بفيسبوك”، للنظاميين الذين قاموا بضرب وقتل شباب التظاهرات. وبحسب مشاهدة محررة أخبار الخليج 365 قال جلواك : (الحكومة دي سقطت جوه قلوب الشعب السوداني من بدري وهي الآن لا تعني لهم شئ ولا تمثلهم. وختم حديثه قائلاً : “هاكم العنف اللفظي دا” وردد الهاشتاق الذي ينادي به الحراك الثوري تسقط بس).

وفي ذات السياق نشرت أخبار الخليج 365 سابقاً انحياز الممثل الكوميدي محمد جلواك للمحتجين معلناً رفضه للتصدي العنيف في مواجهتهم ناصحاً بضرورة الالتزام بسلمية التحركات وتجنب التخريب قائلاً :(إن سلمية المظاهرات هي البتهزم كل ما يحدث لهم من عنف).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)