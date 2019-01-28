الهلال يحل ضيفا ثقيلا على أهلي شندي

يستضيف استاد شندي مساء اليوم الاثنين القمة الساخنة التي تجمع الأهلي والهلال ضمن الجولة التاسعة لفرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.
يدخل الهلال المباراة برصيد 19 نقطة وكان تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية على أمام مريخ الفاشر بهدفين لهدف ويطمح للعودة لسكة الانتصارات من جديد في مباراة اليوم.
ويسعى الهلال للاستفادة من المباراة فنياً باعتبارها تأتي ضمن تحضيراته لمواجهة الاشانتي كوتوكو الغاني في الثالث من فبراير المقبل في مباراة الفريقين الأولى بمجموعات الكونفدرالية.
أما الاهلي فيخوض المباراة برصيد 16 نقطة وكان كسب اخر مبارياته امام الرابطة بهدفين نظيفين خارج ملعبه ويطمح في تحقيق الفوز على الهلال ومنافسته على صدارة المجموعة الاولى.
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