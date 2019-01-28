مباراتان في مجموعات للتأهيلي اليوم

وبإستاد كادوقلي يستقبل المريخ ممثل المدينة مريخ الجنينة، لمريخ كادوقلي نقطة بالتعادل مع هلال نيالا والخسارة أمام سيدو الضعين.
أما مريخ الجنينة فله ثلاث نقاط بالفوز على هلال نيالا، وأكملت الفرق الأربعة تحضيراتها لمباراتي اليوم وكل فريق يطمح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتدعيم الحظوظ في التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة.
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