صلاح آدم يوافق على تدريب الشرطة

كشف العميد عبد الله أبوسن عضو مجلس إدارة نادي الشرطة القضارف أنهم بدأوا في اتصالات جادة مع الكابتن صلاح محمد آدم لقيادة تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان الشرطة أقال الكابتن محمد الطيب من منصبه أمس الاحد بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

وذكر العميد عبد الله في تصريحات حسب صحيفة الصدى أن المدرب السابق للهلال وافق مبدئياً على تدريب الشرطة مؤكداً أنهم سيضعون اللمسات النهائية والخطوط العريضة لإكمال الاتفاق مع الجنرال اليوم أو غداً.

يذكر أن الشرطة يحتل المركز الثالث في روليت المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وكان تعرض للخسارة أمام ود هاشم بهدفين لهدف في مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعتين.