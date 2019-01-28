عقوبة الايقاف اربع سنوات تهدد لاعب “منافس المريخ”

اصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا ادان فيه لاعب فريق مولودية الجزائر شريف الوزاني بعد ثبوت تناوله الكوكايين.
وكان اللاعب خضع لكشف المنشطات بعد مباراة فريقه امام شباب بلوزداد في كاس الجزائر، واشارت التقارير وقتها الى ان اللاعب تهرب من الكشف.
وقالت صحيفة الهداف ان اللاعب سيواجه عقوبة لن تقل عن اربع سنوات بعيدا عن ممارسة نشاط كرة القدم.
واوضحت الصحيفة ان الاتحاد الجزائري في انتظار القرار النهائي من لجنة الانضباط حول الامر خلال الساعات المقبلة.
يذكر ان مولودية الجزائر يستقبل المريخ مساء الخميس في ذهاب ربع نهائي كاس زايد للاندية الابطال.
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