التش للاعلام الجزائري: هدفنا الانتصار

قال احمد التش صانع العاب المريخ انهم يستهدفون الانتصار على فريق مولودية الجزائر الخميس المقبل. ويحل المريخ ضيفا على المولودية في ذهاب ربع نهائي كاس زايد للاندية الابطال. واضاف التش في تصريحات لـ”البلاد الجزائرية”: نعرف امكانيات فريق المولودية جيدا، فهو صاحب الترتيب الثالث في الدوري الجزائري ونحترمه. وذكر التش ان هدف المريخ من مباراة الجزائر هو الفوز في ملعب 5 جويليه. وكانت بعثة المريخ وصلت الى الجزائر منتصف نهار الاحد وحلت بفندق شيراتون. وتلعب مباراة الاياب بين الفريقين في 16 فبراير المقبل بـ”القلعة الحمراء” بامدرمان.

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