قال والي وسط دارفور، محمد أحمد جاد السيد إن هناك حزمة، من الأزمات تحاصر الولاية في مقدمتها شح الوقود وذكر جاد السيد، أن الولاية تمر بأزمة خانقة بسبب شح الوقود مما وضعها في ظلام دامس بلا كهرباء، خاصة في زالنجي.
ونبه إلى وجود مشكلات أخرى متعلقة بالمياه بسبب شبكات التوصيل التي وصفها بالبالية، وقال إن هناك منظمة بريطانية تعمل على تغيير الشبكات القديمة، وأضاف أن الولاية توزع الكهرباء وفقاً لجداول.
ولفت جاد السيد، بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم في الخرطوم، إلى أن رئيس الجمهورية، عمر البشير، صدق للولاية مبلغ ترليون جنيه وتم تحويل التصديق لوزارة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر والي وسط دارفور: مشكلات تحاصر الولاية.. والرئيس صدّق لنا مبلغ ترليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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