إضراب عمال الموانئ البحرية بميناء بورتسودان

نفذ عمال الموانئ البحرية بميناء بورتسودان، إضراباً عن العمل اليوم، وذلك احتجاجاً على محاولات بيع الميناء ، لشركة فلبينية. حسب مراسل سودان نيوز قام عمال الموانئ البحرية باقفال بوبات الميناء الجنوبي بالحاويات مما تسبب الإضراب في شل حركة العمل بالميناء ببورتسودان .

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