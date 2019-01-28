إعتماد مندوب للسودان بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قدم سفير السودان لدى هولندا، كمال بشير أحمد، ، أوراق اعتماده للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيردناندو أرياس، مندوباً دائماً ومفوضاً لدى المنظمة، وأكد السفير تعاون السودان مع المنظمة والعمل من أجل عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.

وحضر المراسم بالإضافة إلى المدير العام للمنظمة، كل من نائب المدير العام ومدير قسم البروتوكول ومدير قسم العلاقات الخارجية بالمنظمة، بجانب السفير المستشار بالبعثة، د. أمجد نور الله إلياس.

والتقى السفير عقب مراسم التقديم، المدير العام للمنظمة وجرى خلاله تبادل الرؤى حول العديد من القضايا التي تهم المنظمة والدور المهم الذي يلعبه السودان في محيطه الإقليمي في هذا الشأن .

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام ببرنامج أفريقيا، ودعم الصناعات الكيميائية للأغراض السلمية، ورفع تنمية القدرات في البلدان النامية.