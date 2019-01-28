نهر النيل تؤكد قدرتها علي قيادة الاقتصاد الوطني

اكد وزير المالية والقوي العاملة بنهر النيل، عثمان احمد يعقوب، قدرة الولاية للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني والعبور به للامام، واشار بان الولاية تتمتع بامكانات وموارد متعددة ومتنوعة وهذا التنوع يزيد قوة اقتصاد الولاية.

واضاف يعقوب لدي مخاطبته فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية المتخصصة حول تنفيذ موازنة البرامج والاداء والتي تنظمها وزارة المالية بالولاية بالتنسيق والتعاون مع اكاديمية السودان للدراسات المالية والاقتصادية بتمويل من البنك الدولي، بان رؤية الولاية تركز علي مجال الصناعة وربط الصناعة بالزراعة والاتجاه نحو الصناعات التحويلية لاحداث قيمة مضافة والمساهمة الفاعلة في تحقيق تقليل حدة الفقر ومعالجة مشكلة العطالة.

واستعرض الجهود والمساعي التي تمضي بها الولاية لتحريك النشاط الاقتصادي والتنموي وزيادة الانتاج وعلي راسها الاهتمام بمجال البنيات التحتية والاساسية باعتبارها اساس النهضة.

واعلن يعقوب عن البدء في تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد بالبلاد والولاية خاصة علي صعيد الاحتياجات الضرورية من القوت والنقود والوقود وبشر بالانفراج التام خلال الايام القليلة القادمة واشاد الاخ الوزير بالتعاون بين الولاية واكاديمية السودان للدراسات المالية وحيا الجهود التي تبذلها في الأكاديمية في بناء القدرات للكوادر.