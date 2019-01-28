واضاف يعقوب لدي مخاطبته فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية المتخصصة حول تنفيذ موازنة البرامج والاداء والتي تنظمها وزارة المالية بالولاية بالتنسيق والتعاون مع اكاديمية السودان للدراسات المالية والاقتصادية بتمويل من البنك الدولي، بان رؤية الولاية تركز علي مجال الصناعة وربط الصناعة بالزراعة والاتجاه نحو الصناعات التحويلية لاحداث قيمة مضافة والمساهمة الفاعلة في تحقيق تقليل حدة الفقر ومعالجة مشكلة العطالة.
واستعرض الجهود والمساعي التي تمضي بها الولاية لتحريك النشاط الاقتصادي والتنموي وزيادة الانتاج وعلي راسها الاهتمام بمجال البنيات التحتية والاساسية باعتبارها اساس النهضة.واعلن يعقوب عن البدء في تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد بالبلاد والولاية خاصة علي صعيد الاحتياجات الضرورية من القوت والنقود والوقود وبشر بالانفراج التام خلال الايام القليلة القادمة واشاد الاخ الوزير بالتعاون بين الولاية واكاديمية السودان للدراسات المالية وحيا الجهود التي تبذلها في الأكاديمية في بناء القدرات للكوادر.
كانت هذه تفاصيل خبر نهر النيل تؤكد قدرتها علي قيادة الاقتصاد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.