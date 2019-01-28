بداية الامتحان التجريبي لطلاب الاساس بشمال كردفان

قرع وزير التربية والتوجيه بشمال كردفان، إسماعيل عمر، الجرس بمدرسة جدية عوض الكريم الاساسية بنات بالابيض إيذاناً ببداية الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن اساس، واصفاً الامتحانات التجريبية بالطريق الصحيح الامثل للتفوق والتميز فى شهادتي (الاساس والثانوى). وقال عمر ان نتائج الامتحانات التجريبية تخضع للتحليل لمعالجة نقاط الضعف، وان الامتحان جاء تمهيداً لامتحان شهادة الاساس بالولاية المحدد له فى مارس. ودعا التلميذات الى ضرورة الاهتمام والتعامل بجديه معه وذلك لاكتشاف موطن الضعف فى كل مادة ومعالجتها فى وقت مبكر. واعلن وزير التربية والتوجيه عن قيام معسكرات تركيز واسناد اكاديمي بجميع المدارس والمحليات وذلك عقب هذا الامتحان مباشرة، وجدد شكره وتقديره لجميع المعلمين بالولاية وذلك تقديراً لجهودهم فى الانتهاء من المقررات قبل الجلوس لهذا الامتحان. واشار فى ذلك الى موعد امتحان شهادة الاساس فى السابع عشر من مارس وقال مازال فى الوقت متسع لمعالجة كافة نقاط الضعف وتنفيذ الخطط التى وضعت للمحافظة على الريادة والصدارة التى انتهجتها الولاية فى شهادة الاساس.

واشار فى ذلك الى موعد امتحان شهادة الاساس فى السابع عشر من مارس وقال مازال فى الوقت متسع لمعالجة كافة نقاط الضعف وتنفيذ الخطط التى وضعت للمحافظة على الريادة والصدارة التى انتهجتها الولاية فى شهادة الاساس.

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