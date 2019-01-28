بـ"الصور" تعرف علي المدينة التي يُدشنها البشير الاسبوع المقبل

يدشن رئيس الجمهورية عمر البشير خلال الاسبوع المقبل مدينة الخرطوم الاجتماعية، و إنشاؤها بتمويل من وزارة المالية والإقتصاد في الولاية بتكلفة فاقت 70 مليون جنيه، وتستهدف رعاية وخدمة الشرائح الخاصة من فاقدي المأوى وفاقدي الرعاية الوالدية والمعاقين والحالات الخاصة الأخرى.

وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم شرعت في تشيد مدينة الخرطوم الإجتماعية تحت مظلة وزارة التنمية الإجتماعية لخدمة الشرائح الخاصة من فاقدي المأوى وفاقدي الرعاية الوالدية والمعاقين والحالات الخاصة الأخرى التي تحتاج للتدريب والتأهيل بهدف دمجهم في المجتمع.

ليصبحوا افرادا منتجين ومعتمدين علي ذاتهم لهم القدرة علي إعالة أنفسهم وأسرهم والإسهام الإيجابي في المجتمعات دفعاً لعملية التنمية والمساعدة في تقدم مجتمع الولاية حبث أنشئت المدينة كمركز جامع لخدمات التنمية الإجتماعية للشرائح المستهدفة بصورة علمية وفاعلة وتمتد مستقبلاً لإستيعاب عدد أكبر من المستفيدين.كذلك تخطط المدينة أن تستوعب مختبر الإبتكار الإجتماعي لتقديم حلول مبتكرة تخدم الشرائح المستهدفة وتعتبر مدينة الخرطوم الإجتماعية تجربة غير مسبوقة محلياً وولائيا وتسعي لأن تكون أنموذجاً متفاعلاً بحيث تستفيد من الخبرات والشراكات المحلية والعالمية وتقدم نموذجاً للعمل الإجتماعي داخل وخارج السودان

مدينة للشرائح الضعيفة بمواصفات عالمية.

تقع المدينة الإجتماعية جنوب جامعة أفريقيا العالمية وجنوب معهد اللغة العربية وشمال أرض المعسكرات وجنوب شرق المدينة الرياضية وغرب طريق السلمة بمساحة تبلغ مساحتها 55,000 متر مربع تم إنشاؤها بتمويل من وزارة المالية والإقتصاد وشؤون المستهلك بتكلفة فاقت 70 مليون جنيه تحتوي علي مدرسة السلمابي للسمع والتخاطب الأساسية ومجمع السلمابي الفني للسمع والتخاطب ومجمع الرشاد للفتيان واخر خاص للفتيات بجانب الساحات الخضراء والأرصفة والطرق الداخلية والخارجية والتشجير الداخلي والخارجي والمسجد وورش الانتاج بمواصفات عالمية من المتوقع ان يتم افتتاحها خلال الاسبوع القادم -

اهداف استراتيجية للمدينة

لمدينة الخرطوم الاجتماعبة اهداف استراتيجية تتمثل في المساهمة في تنمية المجتمع من خلال دمج الشرائح المستهدفة بصورة فاعلة وتقديم خدمات التأهيل السلوكي والنفسي والعلمي - الأكاديمي والوظيفي – التقني- الفني والروحي للمستفيدين وتخريج المستفيدين من البرامج بحسب تقييم ومنهج معياري ومن ثم دمجهم في المجتمع ومتابعة الخريجين بحسب معايير ومناهج محددة وخلال فترة زمنية محددة لضمان إستمرراية فاعليتهم في المجتمع وتقديم أنموذج فعال ومتطور للخدمات التأهيلية التي تشمل الرعاية والتنمية للفئات المستفيدة والعمل علي بناء شراكات ذكية مع الجهات الداعمة ماليا وتقنيا وإستشاريا لجذب التمويل والخبرات وتوسيع ماعون الإستفادة ليشمل الفئات التي لا تقع بالضرورة تحت رعاية الوزارة والتي لم تمكنها الاعاقات او المشاكل السلوكية من المشاركة الفاعلة والإيجابية في المجتمع وتوفير فرص التدريب للعاملين في جهات مماثلة وتقديم خبرة المدينة ونموذجها العملي لأي مستفيد كان جهة عامة او خاصة.

فرص وتحديات المدينة

هنالك العديد من الفرص لانجاح المدينة للقيام بالاهداف المطلوبة وتتمثل الفرص في الريادة في الخدمات التأهيلية الشاملة حيث أن المدينة أول تجربة في القطاع العام والخاص من حيث القدرة الإستيعابية والمنهج الشامل بالاضافة الي موقع المدينة الجغرافي ومجاورتها لمنشآت تخدم الفئات الخاصة بجاني إنضواء قطاع كبير من المستفيدين تحت رعاية وكفالة الوزارة منا ان برامج الدعم الخارجية التي تستهدف برامج الخدمات الإجتماعية في السودان عامة وفي الخرطوم خاصة هب من اكبر فرص نجاح المدينة ولكن علي الرغم من ذلك توجد بعض التحديات التي قد تهدد نجاح التجربة وتتمثل في جذب الخبرات والمؤهلات في طاقم العمل في ظل حداثة التجربة والمفهوم الشامل بالاضافة الب التكلفة العالية للخدمات السلوكية والنفسية الفرد بجانب توفير الخدمات الداعمة داخل المدينة مثل العلاج الوظيفي، علاج المخاطبة والتواصل، العلاج الطبيعي، وخدمات التعليم الخاص والدعم الأسري